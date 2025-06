CAOA encerra parceria com Hyundai e procura nova fabricante

Em março do ano passado, a CAOA e a Hyundai decidiram mudar a história da parceria que já durava quase 20 anos. Antes, a CAOA tinha exclusividade na venda dos carros importados da Hyundai por aqui, enquanto a Hyundai cuidava das vendas do HB20 e do Creta. Agora, a rede da Hyundai pode vender todos os modelos da marca, independentemente de estar ou não ligada à CAOA. Olha só como o cenário automotivo brasileiro está mudando!

A CAOA ainda está na ativa, montando o utilitário HR e o SUV New Tucson em Anápolis (GO). É aquela linha de produção que também monta os modelos da CAOA Chery. Mas, segundo o colunista Jorge Moraes, é bem provável que essa história esteja chegando ao fim. A previsão é de que a produção desses modelos na fábrica goiana se encerre entre outubro e novembro.

A ideia agora é transformar Anápolis em um centro industrial para novas marcas asiáticas. Com uma ampliação prevista de mais de 36.172 m², a planta vai ter mais de 208 mil m² de área total. Recentemente, a unidade passou por uma nova fase de robotização, reaproveitando equipamentos que eram usados na linha de montagem da Ford na Bahia.

E não para por aí! No Salão de Xangai, o presidente da Caoa Chery revelou que estão a caminho novos lançamentos, incluindo uma picape a diesel. Esse modelo vai se juntar à linha Tiggo, que já inclui os sucessos Tiggo 5X, 7 e 8. Para dar conta dessa demanda, a empresa vai investir R$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, com o plano de dobrar a capacidade de produção, passando de 80 mil para 160 mil veículos por ano.

A nova marca para a unidade ainda está em sigilo, mas tudo indica que a produção será voltada para modelos especiais voltados para o mercado brasileiro, com várias marcas asiáticas na mira, como Dongfeng, Changan e Baic. Entre elas, a Changan já está com modelos em teste no Brasil, enquanto rumores falam sobre negociações com as indianas Tata e Mahindra.

A dinâmica do mercado automotivo está tão intensa que, se você é apaixonado por carros, fica difícil não ficar animado com as novidades que vêm por aí!