Esmaltes elegantes para embelezar suas mãos

Atualmente, os esmaltes vão muito além de serem simples produtos de beleza. Eles refletem nossa identidade e podem ser escolhidos de acordo com cada ocasião. A cor que escolhemos para as unhas diz muito sobre nosso estilo pessoal e pode até transmitir um ar de sofisticação.

Vamos explorar como as últimas tendências de esmaltes estão mudando a forma como pensamos na esmaltação. Assim, você pode descobrir quais cores e tons são perfeitos para você.

Nude

Os esmaltes em tons nudes continuam em alta por serem super versáteis, adaptando-se a diferentes ambientes, seja no trabalho ou em eventos sociais. Eles valorizam a beleza natural das unhas e se ajustam bem aos diversos subtons de pele.

Para quem tem a pele clara, os nudes com fundo rosado ou pêssego criam um visual delicado. Já os tons com fundo acinzentado ou rosado são ideais para peles morenas, trazendo uma sofisticação natural. Para as peles negras, os nudes com fundo quente, como bege ou bronze, oferecem um contraste elegante e discreto.

Algumas opções:

Chic Pele da Colorama

Cappuccino da Risqué

Ouro Nude da Risqué

Vermelhos

Os tons de vermelho, como bordô e vinho, jamais saem de moda e são sempre uma aposta certeira. Eles trazem uma aura de poder e confiança, ideais para quem deseja fazer uma declaração de estilo, sem perder a classe.

Um vermelho intenso pode se destacar, especialmente em composições mais simples ou monocromáticas. Esses tons fechados são perfeitos tanto para ocasiões formais quanto casuais, combinando tradição e modernidade de uma forma única.

Algumas sugestões:

Gabriela da Risqué

Diamond Gel Vinho Bordô da Risqué

Rebu da Risqué

Cores do inverno

No inverno, as paletas de cor costumam incluir tons fortes, como o marrom chocolate e o vermelho cereja. O marrom é acolhedor e versátil, perfeito para várias ocasiões. Por outro lado, o vermelho cereja adiciona um toque vibrante, perfeito para alegrar os dias frios.

Algumas boas escolhas:

Licor de Cereja da Dailus

Mediterrâneo da Anita

Ju Paes Didididiê da Impala

Tendências naturais e brilhantes

Uma das tendências que está em alta é o “nonicure”, que valoriza a aparência saudável das unhas com um visual mais natural. Essa técnica evita cores fortes e prioriza acabamentos discretos, mas elegantes. Um toque de brilho extra finaliza o look, deixando as unhas lindas e bem cuidadas.

Esmaltes cintilantes e perolados são ótimas opções para quem quer um brilho sutil e moderno, sem excessos. No mundo dos esmaltes, cada cor e acabamento traz a possibilidade de expressar seu estilo, refletindo seu humor e a ocasião.

Escolher produtos de qualidade é essencial, já que eles devem complementar seu tom de pele e atender ao seu gosto pessoal. Com tantas opções disponíveis, você consegue criar um look único e impactante que é só seu.