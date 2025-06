Pagamento do auxílio gás de junho: confira quem é beneficiado

À medida que junho avança, muitos brasileiros que recebem benefícios sociais estão notando uma diferença nos valores dos pagamentos deste mês. Isso acontece porque, além dos recursos habituais, as famílias de baixa renda também estão recebendo a parcela do Auxílio Gás. Esse auxílio é uma ajuda importante, permitindo que essas famílias compreendem um botijão de gás para suas necessidades diárias.

É bom lembrar que o Auxílio Gás está disponível para todos que estão registrados no Cadastro Único (CadÚnico) e participam de outros programas sociais, como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A seleção das famílias que receberão o benefício é feita automaticamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, desde que haja um orçamento disponível. Por isso, é crucial que os usuários mantenham seus dados sempre atualizados.

Um ponto a ser destacado é que mulheres chefes de família, pessoas com deficiência e idosos têm prioridade no acesso a esse auxílio, o que é uma forma de garantir um suporte extra para quem mais precisa.

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás

Assim como outros benefícios, o Auxílio Gás tem um calendário específico de pagamentos, que varia de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos começaram no dia 16 de junho e seguem a seguinte ordem:

NIS final 1: 16 de junho (segunda-feira)

NIS final 2: 17 de junho (terça-feira)

NIS final 3: 18 de junho (quarta-feira)

NIS final 4: 20 de junho (sexta-feira)

NIS final 5: 23 de junho (segunda-feira)

NIS final 6: 24 de junho (terça-feira)

NIS final 7: 25 de junho (quarta-feira)

NIS final 8: 26 de junho (quinta-feira)

NIS final 9: 27 de junho (sexta-feira)

NIS final 0: 30 de junho (segunda-feira)

É importante notar que o pagamento do Auxílio Gás é bimestral. Assim, haverá mais três depósitos nas seguintes datas:

Agosto: 18 a 29 de agosto

Outubro: 20 a 31 de outubro

Dezembro: 10 a 23 de dezembro

Como consultar e movimentar o Auxílio Gás

O Auxílio Gás é depositado na Conta Poupança Social Digital. Para acessar, o beneficiário pode usar o aplicativo Caixa Tem. Aqui está um passo a passo para facilitar:

Abra o app e faça login com seu CPF e senha;

Clique em “Mostrar saldo”;

Informe-se sobre os depósitos acessando “Extrato”.

Se o benefício já estiver disponível, o usuário pode movimentá-lo diretamente pelo Caixa Tem. É importante lembrar que o valor do Auxílio Gás não é acumulativo.

Assim que o pagamento é confirmado, o beneficiário tem até 120 dias para usar ou sacar o valor. Se não utilizado, o dinheiro retorna para o governo. Isso tudo é para garantir que o auxílio atenda às necessidades mais urgentes das famílias que dele dependem.