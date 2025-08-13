Governo pagará mil reais por moto apreendida e revela racha na segurança

A Câmara de São Paulo deu um passo importante na luta contra a criminalidade: aprovou um projeto que promete incentivar guardas municipais a recuperar motocicletas furtadas, roubadas ou adulteradas. A ideia é simples: cada guarda que conseguir trazer uma moto de volta poderá receber até mil reais. Essa proposta passou pela primeira votação com 37 votos a favor e 10 abstenções. Agora, ainda precisa ser votada uma segunda vez antes de seguir para a sanção do prefeito Ricardo Nunes.

Essa medida surge como uma resposta aos crescentes assaltos em que criminosos, muitas vezes disfarçados de entregadores, atacam pedestres. O problema das motos envolvidas nesses furtos é tão sério que o governador Tarcísio de Freitas descreveu a situação como uma verdadeira “epidemia”.

Como funciona o pagamento do bônus

O projeto estabelece que cada guarda pode ter uma bonificação de até R$ 1 mil por moto recuperada. No entanto, ainda não está claro como o valor será dividido entre os agentes que atuarem juntos na mesma ocorrência. Essa falta de regras específicas levantou preocupações entre os opositores, que temem potenciais conflitos internos na Guarda Civil Municipal (GCM).

O vereador Nabil Bonduki, por exemplo, expressou sua preocupação de que o foco em recuperar motos possa acabar desviando a atenção dos guardas de outras funções essenciais de segurança. A vereadora Luana Alves também levantou questionamentos sobre como será feita a distribuição do prêmio e quais critérios vão governar o registro das apreensões.

Contexto da criminalidade com motos

A situação das motos com placas falsas em São Paulo é alarmante. Em junho, foram registrados 5.579 casos desse tipo, o que corresponde a uma média de 185 por dia. Esses veículos são frequentemente comprados pela internet por preços acessíveis, já modificados, facilitando a ação de grupos criminosos.

Esses assaltos normalmente envolvem grupos em motos que se aproximam rapidamente e fogem ainda mais rápido, tornando a resposta policial uma tarefa complicada. A esperança do governo é que, com a bonificação, os guardas se sintam motivados a recuperar mais motos, o que poderia ajudar a diminuir a criminalidade que rodeia esses veículos.

Próximos passos e outros projetos aprovados

O vereador Fábio Riva, líder do governo na Câmara, defendeu a proposta como um investimento na segurança e uma forma de valorizar o trabalho da GCM. Porém, a oposição já se manifestou e planeja apresentar emendas antes da segunda votação para tentar esclarecer pontos que consideram vagos.

Na mesma sessão, outro projeto que também recebeu aprovação foi a criação do Procon Paulistano, que servirá para fortalecer a defesa do consumidor em São Paulo.