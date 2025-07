Caoa Chery Tiggo 7 tem aumento de 14% em julho na Fipe

O Caoa Chery Tiggo 7 é uma das opções mais interessantes entre os SUVs médios no Brasil. Atualmente, a versão Sport, que sai por R$ 139.990,00, apresenta um valor bem mais amigável se comparado aos concorrentes, como o Toyota Corolla Cross, que parte de R$ 182.990,00, e o Jeep Compass Sport, que custa R$ 189.990,00.

Após um tempo em segundo plano, principalmente devido aos constantes reajustes de preço, a linha 2026 trouxe uma boa nova: a versão Sport ficou até R$ 7 mil mais acessível, dependendo da configuração. O design e a lista de equipamentos permanecem os mesmos, mas a queda no preço certamente atraiu a atenção dos consumidores.

E não é à toa que essa versão se tornou a favorita do público. Desde seu lançamento, a Sport já representa 95% dos emplacamentos do Tiggo 7, enquanto as versões Pro Max Drive e Pro Hybrid Max Drive somam apenas 5%. Isso mostra que os motoristas valorizam um bom custo-benefício.

Até o início de julho, o Tiggo 7 já tinha registrado 773 unidades vendidas, o que representa um crescimento de 14,5% em relação ao mês anterior. No total do ano, já são 14.956 emplacamentos. Em contrapartida, o Toyota Corolla Cross segue liderando entre os SUVs médios, com 1.708 vendas em julho e acumulando 31.798 no ano.

Logo em seguida, o Jeep Compass aparece com 1.054 unidades comercializadas em julho, mostrando uma queda de 11,1% em relação ao mês anterior. No total do ano, já são 28.585 emplacamentos do SUV da Jeep.

O Tiggo 7 é oferecido em três versões diferentes. A Sport, a mais acessível, vem equipada com um motor 1.5 turbo de 150 cavalos e 21,4 kgfm de torque, além de um câmbio automático com nove marchas. A versão Max Drive, a intermediária, conta com um motor 1.6 turbo de 187 cavalos e 28 kgfm, emparelhado com uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas. Por fim, a versão mais completa, a Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive, combina um motor 1.5 turbo flex e um sistema híbrido leve de 48V, entregando 160 cavalos e 25,5 kgfm de torque.

Uma das grandes vantagens do Tiggo 7 é seu espaçoso porta-malas, que tem capacidade para 525 litros, superando rivais como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross. E com um entre-eixos de 2,67 metros, o espaço para quem vai no banco de trás é realmente confortável, ponto que faz diferença em viagens longas, não é mesmo?

Em termos de tecnologia e equipamentos, o Tiggo 7 não decepciona. Ele vem de série com um painel digital de 12,3 polegadas, uma central multimídia de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, conexão Bluetooth, freio de estacionamento eletrônico e rodas de liga leve aro 18. Todos esses recursos ajudam a dar aquele ar moderno e tecnológico ao SUV, ideal para os amantes de inovação.

Se você é do tipo que passa horas no trânsito ou aprecia uma estrada de chão, o Tiggo 7 certamente merece sua atenção.