Previsões das quartas de final femininas de Wimbledon: Andreeva x Bencic

Na quarta-feira, acontecem dois importantes jogos das quartas de final do torneio de Wimbledon feminino. A jogadora polonesa Iga Swiatek, que tem mostrado um desempenho impressionante, busca avançar mais uma fase do torneio. Do outro lado, a russa Mirra Andreeva, que está fazendo sua estreia em quartas de final de um Grand Slam, também promete dar trabalho. O esperado é que ambas as partidas sejam acirradas e emocionantes.

### Previsões para as Quartas de Final de Wimbledon

#### Iga Swiatek vs. Liudmila Samsonova

Iga Swiatek já passou por muitos desafios durante a competição, mostrando habilidades excepcionais em quadra. Esta é a segunda vez que ela chega às quartas de final de Wimbledon, e sua motivação é alta, pois busca avançar para as semifinais pela primeira vez. Liudmila Samsonova, por outro lado, também está em boa forma, mas esta é sua primeira experiência em um quartas de final de Grand Slam.

Os especialistas acreditam que Swiatek tem uma vantagem, devido à sua experiência em momentos decisivos. Ela é conhecida por sua capacidade de usar jogadas como o slice com eficácia, o que pode complicar a vida de Samsonova, conhecida por seu potente saque.

#### Mirra Andreeva vs. Belinda Bencic

Ambas as jogadoras, Andreeva e Bencic, venceram seus jogos anteriores por sets diretos, avançando para suas primeiras quartas de final em Wimbledon. Bencic, que já enfrentou dificuldades em chegar longe em Wimbledon, está aliviada por superar essa fase. Por outro lado, Andreeva tem demonstrado um excelente desempenho, perdendo poucos games e se destacando com sua defesa e agilidade em quadra.

A partida promete ser desafiadora para Bencic, cuja imprevisibilidade no serviço pode ser um fator a favor de Andreeva. A jovem russa está em ascensão e tem se mostrado cada vez mais confiante, o que a coloca como favorita.

### Conclusão

Enquanto muitos torcedores aguardam ansiosamente essas partidas, a expectativa gira em torno do desempenho de Swiatek e Andreeva. Ambos os jogos podem trazer reviravoltas e surpresas, com as jogadoras mostrando garra e habilidade para se destacarem em Wimbledon. A pergunta que fica é: quem conseguirá avançar para as semifinais?