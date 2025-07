Edu Guedes surpreende com recuperação após cirurgia de câncer

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, está em recuperação após uma delicada cirurgia para a remoção de um tumor no pâncreas. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, dia 8, por sua assessoria, a recuperação de Edu tem surpreendido a equipe médica, que relata uma evolução mais rápida do que o esperado, gerando otimismo entre familiares, profissionais de saúde e fãs.

A assessoria destacou que Edu passou uma boa noite e continua se recuperando. Os médicos mencionam que a rapidez na recuperação reflete a força do apresentador. Ele também tem lido as mensagens de apoio recebidas e agradeceu pelo carinho de todos.

Ana Hickmann, esposa de Edu Guedes, também se manifestou nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto de seu retorno ao trabalho no programa “Hoje em Dia”, da Record TV, e tranquilizou o público sobre a saúde do marido. Em sua mensagem, Ana afirmou que o dia começou menos pesado, destacando que Edu está bem e forte, e que ela planejava passar mais tempo com ele mais tarde. Ana também expressou sua gratidão pelas orações e mensagens de apoio.

O diagnóstico do tumor foi um choque para Edu. Inicialmente, ele havia procurado atendimento médico devido a um cálculo renal. No entanto, exames adicionais revelaram a presença do tumor no pâncreas, o que tornou necessária a cirurgia de emergência.

A operação foi realizada no último fim de semana no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e teve a duração de cerca de seis horas, sob a supervisão do cirurgião oncológico Marcelo Bruno. Os médicos informaram que o procedimento foi bem-sucedido e não houve complicações durante ou após a cirurgia.