Erro histórico na série de Raul Seixas, aponta Paulo Coelho

Paulo Coelho assiste à série sobre Raul Seixas e faz críticas

O escritor Paulo Coelho, conhecido por sua amizade e colaboração com o cantor Raul Seixas, assistiu à série Raul Seixas: Eu Sou, disponível na Globoplay, e elogiou o trabalho. Ele descreveu a série como "muito fiel" à realidade da época em que Raul viveu, especialmente nos anos 70.

Apesar de sua aprovação, Coelho apontou um erro histórico na narrativa. Ele mencionou que, quando saiu da prisão durante a ditadura militar no Brasil, não foi à casa de Raul, como retratado na série. Segundo ele, "todo mundo sumiu naquela época", o que indica que muitos amigos de Raul se afastaram ou se esconderam por questão de segurança.

Em uma entrevista, Paulo Coelho se emocionou ao falar sobre a experiência de assistir à série. Ele recordou momentos vividos ao lado de Raul e afirmou que as lembranças o tocaram profundamente. Ao chorar, ele compartilhou a reação de uma funcionária de sua casa, que perguntou por que ele estava tão emocionado. Coelho, então, convidou-a a ver a série, mas ela respondeu com um tom de descontração, dizendo que ainda não havia assistido.

Coelho e Raul Seixas foram grandes parceiros na música, e o autor coescreveu algumas das canções mais icônicas do cantor, como "Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás", "Medo da Chuva", "Sociedade Alternativa", "Tente Outra Vez" e "Gîtâ".

A série Raul Seixas: Eu Sou estreou em 26 de junho de 2025, no streaming. Estrelada por Ravel Andrade, a produção conta com oito episódios que exploram as décadas de 1970 e 1980, períodos marcantes na carreira do cantor e compositor brasileiro.