Caoa Chery reduz preço do Tiggo 7 em R$ 16,5 mil para PcD

O Caoa Chery Tiggo 7 chegou com uma proposta bem interessante para o público PcD, garantindo duas versões com condições especiais para quem busca um carro zero km com isenção de impostos. E o melhor: essas opções têm um bom custo-benefício, com isenções completas de IPI e ainda bônus de fábrica.

Se você está na procura do modelo de entrada, o Tiggo 7 Sport, saiba que ele está com preço de tabela a partir de R$ 139.990, mas para PcD, você consegue levar para casa por R$ 130.004, um descontão de quase R$ 10 mil! Agora, se preferir algo mais completo, o Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, que é o topo de linha, é vendido por R$ 174.990, mas com a isenção, você paga só R$ 158.417, uma economia de mais de R$ 16 mil.

Benefícios e Documentação

Para usufruir desses benefícios, o primeiro passo é ter um laudo médico que comprove a deficiência, assinado por um profissional registrado no Detran. Depois, é necessário passar por uma avaliação em uma clínica autorizada, que emitirá o laudo para a compra com isenção.

Falando em documentos, aqui vão os essenciais para pedir a isenção de IPI:

Termo de curatela (caso o carro seja comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal).

(caso o carro seja comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal). Formulário de solicitação de isenção de IPI , que você encontra na Receita Federal.

, que você encontra na Receita Federal. Laudo médico e CNH especial em duas cópias autenticadas pelo Detran.

em duas cópias autenticadas pelo Detran. Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência. Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda . Se não declarar, apresente um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável.

. Se não declarar, apresente um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável. Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Motorização e Desempenho

O Tiggo 7 Sport é equipado com um motor 1.5 turbo flex, que entrega 150 cavalos e um torque de 21,4 kgfm, combinado com um câmbio automático de 9 marchas. Para quem busca algo mais avançado, o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive conta com um sistema híbrido leve de 48V, além do motor 1.5 turbo, que gera 160 cv e 25,5 kgfm de torque. Um detalhe importante: embora tenha motor elétrico, ele não move o carro sozinho, servindo para reduzir o consumo de combustível e as emissões.

Vendas e Concorrência

De acordo com dados da Fenabrave de janeiro a julho de 2025, o Tiggo 7 vendeu nada menos que 17.905 unidades no Brasil. Enquanto isso, o Toyota Corolla Cross se destacou com 36.957 emplacamentos, e o Jeep Compass, sempre forte, vendeu 32.468 unidades nesse mesmo período.

Se você está pensando em um SUV que combina economia, conforto e um bom espaço interno, vale a pena dar uma olhada no Caoa Chery Tiggo 7 e explorar suas vantagens.