Governo suspenderá pagamento de benefício em setembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família para setembro já foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Como sempre, os pagamentos são feitos de forma escalonada, levando em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Um ponto importante a serem lembrado é que o Auxílio Gás não será pago em setembro, já que esse benefício é liberado bimestralmente nos meses pares. Portanto, ele volta a ser pago em outubro.

Cronograma de pagamento do Bolsa Família em setembro

Os pagamentos começam nos últimos 10 dias úteis do mês, e é fundamental que os beneficiários fiquem atentos ao cronograma para garantir que recebam o benefício. Vamos listar as datas de pagamento:

NIS final 1: 18/09

NIS final 2: 19/09

NIS final 3: 20/09

NIS final 4: 21/09

NIS final 5: 22/09

NIS final 6: 25/09

NIS final 7: 26/09

NIS final 8: 27/09

NIS final 9: 28/09

NIS final 0: 29/09

Esse agendamento é bem útil e garante que o dinheiro esteja disponível de forma organizada, ajudando as famílias a planejarem melhor suas finanças.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é necessário que as famílias tenham uma renda per capita mensal de até R$ 218. Além disso, é importante cumprir algumas condições, como manter as crianças e adolescentes na escola e com as vacinas em dia. As gestantes também precisam estar atentas ao acompanhamento pré-natal.

Cada família recebe um valor mínimo de R$ 600, podendo ter adicionais de R$ 150 por criança com até 6 anos e R$ 50 para dependentes entre 7 e 18 anos, gestantes e lactantes. Esses valores são pensados para garantir que as famílias, especialmente as mais vulneráveis, tenham um suporte adequado para suas necessidades básicas.

Ferramentas para acompanhamento

Para facilitar a vida dos beneficiários, existem aplicativos como Bolsa Família e Caixa Tem, que permitem consultar informações sobre pagamentos de forma prática e segura. Com esses apps, é possível verificar datas e valores diretamente no celular.

Além disso, esses aplicativos oferecem a opção de pagamentos e transferências, incluindo operações via Pix. Essa modernização traz mais agilidade e segurança na gestão do benefício, tornando o dia a dia mais fácil para quem depende desse suporte.

Em setembro, o sistema de automação do Bolsa Família segue garantindo que os recursos sejam distribuídos de forma pontual. Isso ajuda muitas famílias a planejar suas despesas, contando com a previsibilidade que o programa oferece.