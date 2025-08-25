Números consolidados de 22 de agosto de 2025

Na última sexta-feira, 22 de agosto de 2025, o programa "Quilos Mortais" conseguiu uma boa audiência e se destacou, superando o "Programa do Ratinho" e permanecendo na vice-liderança no horário. Apesar de sua estreia promissora, o programa "Melhor da Tarde", apresentado por Leo Dias, fechou a semana com uma audiência abaixo de 1 ponto, indicando uma queda significativa no interesse do público.

No entanto, "Aqui Agora" registrou um leve aumento em sua audiência, impulsionado por algumas mudanças na programação, e conseguiu vencer o "Brasil Urgente", uma atração concorrente em seu horário.

A tabela a seguir apresenta os dados consolidados de audiência para os principais programas da TV na sexta-feira:

Audiência dos programas:

Bom Dia SP : 8,3 pontos

: 8,3 pontos Bom Dia Brasil : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,0 pontos

: 7,0 pontos Mais Você : 6,9 pontos

: 6,9 pontos SP1 : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Globo Esporte : 9,9 pontos

: 9,9 pontos Jornal Hoje : 11,6 pontos

: 11,6 pontos Edição Especial: História de Amor : 12,8 pontos

: 12,8 pontos Sessão da Tarde: Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa : 10,3 pontos

: 10,3 pontos SPTV : 12,7 pontos

: 12,7 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 15,3 pontos

: 15,3 pontos Êta Mundo Bom! : 19,4 pontos

: 19,4 pontos SP2 : 22,2 pontos

: 22,2 pontos Dona de Mim : 22,6 pontos

: 22,6 pontos Jornal Nacional : 23,5 pontos

: 23,5 pontos Vale Tudo : 25,6 pontos

: 25,6 pontos Globo Repórter : 17,0 pontos

: 17,0 pontos Sessão Globoplay: Ricos : 9,9 pontos

: 9,9 pontos Jornal da Globo : 7,5 pontos

: 7,5 pontos Conversa com Bial : 6,0 pontos

: 6,0 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,5 pontos

: 4,5 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,7 pontos

: 3,7 pontos Corujão: Macabro : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Corujão: De Perto Ela Não é Normal: 2,9 pontos

Ranking de audiência das emissoras:

Balanço Geral Manhã : 1,7 pontos

: 1,7 pontos Balanço Geral Manhã II : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Balanço Geral Manhã SP : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Fala Brasil : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Hoje em Dia : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Balanço Geral SP (duas edições): 4,5 e 4,7 pontos

(duas edições): 4,5 e 4,7 pontos Cidade Alerta : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Cidade Alerta SP : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Jornal da Record : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Quilos Mortais: 5,1 pontos

Na emissora SBT:

SBT Manhã : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Bom Dia Esperança : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Primeiro Impacto : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Programa do Ratinho: 4,5 pontos

Na Band:

Jogo Aberto : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Brasil Urgente : 2,1 pontos

: 2,1 pontos Melhor da Tarde : 0,9 pontos

: 0,9 pontos Perrengue do Dia: 0,2 pontos

Esses números são importantes para as emissoras de TV e são utilizados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.