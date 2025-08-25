Números consolidados de 22 de agosto de 2025
Na última sexta-feira, 22 de agosto de 2025, o programa "Quilos Mortais" conseguiu uma boa audiência e se destacou, superando o "Programa do Ratinho" e permanecendo na vice-liderança no horário. Apesar de sua estreia promissora, o programa "Melhor da Tarde", apresentado por Leo Dias, fechou a semana com uma audiência abaixo de 1 ponto, indicando uma queda significativa no interesse do público.
No entanto, "Aqui Agora" registrou um leve aumento em sua audiência, impulsionado por algumas mudanças na programação, e conseguiu vencer o "Brasil Urgente", uma atração concorrente em seu horário.
A tabela a seguir apresenta os dados consolidados de audiência para os principais programas da TV na sexta-feira:
Audiência dos programas:
- Bom Dia SP: 8,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,3 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0 pontos
- Mais Você: 6,9 pontos
- SP1: 9,7 pontos
- Globo Esporte: 9,9 pontos
- Jornal Hoje: 11,6 pontos
- Edição Especial: História de Amor: 12,8 pontos
- Sessão da Tarde: Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa: 10,3 pontos
- SPTV: 12,7 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,3 pontos
- Êta Mundo Bom!: 19,4 pontos
- SP2: 22,2 pontos
- Dona de Mim: 22,6 pontos
- Jornal Nacional: 23,5 pontos
- Vale Tudo: 25,6 pontos
- Globo Repórter: 17,0 pontos
- Sessão Globoplay: Ricos: 9,9 pontos
- Jornal da Globo: 7,5 pontos
- Conversa com Bial: 6,0 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,5 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7 pontos
- Corujão: Macabro: 3,3 pontos
- Corujão: De Perto Ela Não é Normal: 2,9 pontos
Ranking de audiência das emissoras:
- Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos
- Balanço Geral Manhã II: 2,4 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 3,2 pontos
- Fala Brasil: 3,3 pontos
- Hoje em Dia: 3,2 pontos
- Balanço Geral SP (duas edições): 4,5 e 4,7 pontos
- Cidade Alerta: 3,9 pontos
- Cidade Alerta SP: 6,9 pontos
- Jornal da Record: 6,2 pontos
- Quilos Mortais: 5,1 pontos
Na emissora SBT:
- SBT Manhã: 2,5 pontos
- Bom Dia Esperança: 2,4 pontos
- Primeiro Impacto: 2,7 pontos
- Programa do Ratinho: 4,5 pontos
Na Band:
- Jogo Aberto: 1,4 pontos
- Brasil Urgente: 2,1 pontos
- Melhor da Tarde: 0,9 pontos
- Perrengue do Dia: 0,2 pontos
Esses números são importantes para as emissoras de TV e são utilizados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.