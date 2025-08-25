Entretenimento

Números consolidados de 22 de agosto de 2025

Leo Dias no Melhor da Tarde. Foto: Reprodução/Band
confira os números consolidados de 22/08/2025

Na última sexta-feira, 22 de agosto de 2025, o programa "Quilos Mortais" conseguiu uma boa audiência e se destacou, superando o "Programa do Ratinho" e permanecendo na vice-liderança no horário. Apesar de sua estreia promissora, o programa "Melhor da Tarde", apresentado por Leo Dias, fechou a semana com uma audiência abaixo de 1 ponto, indicando uma queda significativa no interesse do público.

No entanto, "Aqui Agora" registrou um leve aumento em sua audiência, impulsionado por algumas mudanças na programação, e conseguiu vencer o "Brasil Urgente", uma atração concorrente em seu horário.

A tabela a seguir apresenta os dados consolidados de audiência para os principais programas da TV na sexta-feira:

Audiência dos programas:

  • Bom Dia SP: 8,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 9,3 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0 pontos
  • Mais Você: 6,9 pontos
  • SP1: 9,7 pontos
  • Globo Esporte: 9,9 pontos
  • Jornal Hoje: 11,6 pontos
  • Edição Especial: História de Amor: 12,8 pontos
  • Sessão da Tarde: Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa: 10,3 pontos
  • SPTV: 12,7 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,3 pontos
  • Êta Mundo Bom!: 19,4 pontos
  • SP2: 22,2 pontos
  • Dona de Mim: 22,6 pontos
  • Jornal Nacional: 23,5 pontos
  • Vale Tudo: 25,6 pontos
  • Globo Repórter: 17,0 pontos
  • Sessão Globoplay: Ricos: 9,9 pontos
  • Jornal da Globo: 7,5 pontos
  • Conversa com Bial: 6,0 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,5 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7 pontos
  • Corujão: Macabro: 3,3 pontos
  • Corujão: De Perto Ela Não é Normal: 2,9 pontos

Ranking de audiência das emissoras:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos
  • Balanço Geral Manhã II: 2,4 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2 pontos
  • Fala Brasil: 3,3 pontos
  • Hoje em Dia: 3,2 pontos
  • Balanço Geral SP (duas edições): 4,5 e 4,7 pontos
  • Cidade Alerta: 3,9 pontos
  • Cidade Alerta SP: 6,9 pontos
  • Jornal da Record: 6,2 pontos
  • Quilos Mortais: 5,1 pontos

Na emissora SBT:

  • SBT Manhã: 2,5 pontos
  • Bom Dia Esperança: 2,4 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,7 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,5 pontos

Na Band:

  • Jogo Aberto: 1,4 pontos
  • Brasil Urgente: 2,1 pontos
  • Melhor da Tarde: 0,9 pontos
  • Perrengue do Dia: 0,2 pontos

Esses números são importantes para as emissoras de TV e são utilizados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

