CAOA Chery lança promoção do Tiggo 7 Hybrid por preço acessível

A CAOA Chery trouxe uma novidade que vai interessar a quem está de olho em um SUV moderno: o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive, agora com um preço super atraente. Ele será vendido pelo mesmo valor da versão convencional — R$ 169.990. Para colocar o ingrediente a mais na comparação, esse é o mesmo preço da versão básica do Jeep Compass, que já faz sucesso nas ruas. Mas é bom correr, porque essa promoção é válida em toda a rede de concessionárias da marca até o dia 30 de setembro ou enquanto durar o estoque.

O Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive é equipado com um motor 1.5 turbo que trabalha em conjunto com um sistema híbrido leve. Esse motor conta com um gerador elétrico chamado BSG, que recupera energia nas frenagens e armazena em uma bateria de 48V. Esse sistema não é só uma tecnologia bacana: ele dá aquele empurrãozinho nas acelerações, melhorando o desempenho e a eficiência do carro. No total, são 160 cv de potência e um torque que chega a 25,5 kgfm. Para quem já ficou parado no semáforo e percebeu a importância de um motor esperto, sabe o quanto isso faz diferença!

Com o pacote Max Drive, o Tiggo 7 também vem cheio de assistências que tornam o dia a dia mais seguro e confortável. Tem piloto automático adaptativo, que ajusta a velocidade conforme o trânsito, frenagem de emergência e até uma câmera 360º, ideal para aquelas manobras em espaços mais apertados.

Por dentro, o conforto é a palavra-chave. O teto solar panorâmico faz o ambiente ficar ainda mais agradável, e as telas digitais de 20,5” dão um toque de modernidade. São opções de cores metálicas como preto e cinza, além de perolizadas como branco e azul escuro. É um carro visualmente atraente que não decepciona na hora de dirigir.

E tem mais: dependendo da sua cidade, você pode se beneficiar de isenção ou redução do IPVA. Em São Paulo, por exemplo, ele ainda fica livre do rodízio municipal, uma mão na roda para quem vive na metrópole.

Essa promoção chega em um bom momento para a CAOA Chery, que viu suas vendas crescerem 8% entre janeiro e agosto deste ano. O Tiggo 7, por sua vez, cresceu nada menos que 26,5% em vendas na comparação com o ano passado. No mundo digital, a busca pela marca também está em alta, com um aumento de 24,7% nas pesquisas online, mostrando que o Tiggo 7 Pro é um dos favoritos.

Temos que considerar tudo isso, especialmente se você está buscando um SUV que misture tecnologia, conforto e um preço justo. Dirigir com boa eficiência e ainda economizar nos impostos e combustíveis é algo que qualquer apaixonado por carros gostaria, não é mesmo?

