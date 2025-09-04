Peugeot 2008 2026 chega com versão híbrida a partir de R$ 133.990

O Peugeot 2008 2026 já está nas concessionárias brasileiras e vem cheio de novidades para quem ama dirigir. O grande destaque dessa nova versão é a opção híbrida leve GT, mas todas as versões receberam algumas atualizações interessantes, tanto em tecnologia quanto em estilo.

Uma das mudanças mais legais está na versão híbrida chamada Bio-Hybrid 12V. Ela combina um motor 1.0 turbo de 130 cv com um motor-gerador elétrico, que dá aquele empurrão nas arrancadas e ainda ajuda a recuperar energia. Isso significa que você vai conseguir um consumo urbano até 10% melhor, e aquele sistema start-stop agora funciona de forma bem mais suave. Para quem enfrenta muito trânsito, é uma mão na roda.

A linha mantém o motor Turbo 200 em todas as versões, junto com um câmbio automático CVT de sete marchas simuladas. A versão Active, por exemplo, perdeu alguns itens como os faróis de LED, mas agora conta com carregador de celular por indução. As versões Allure e GT, por sua vez, ganharam upgrades bem legais em conectividade e design, trazendo mais sofisticação ao visual.

Um toque que agrada é que o teto preto, que antes só vinha na versão GT, agora também é um item de série na Allure. E pra quem gosta de cor, o Azul Quasar saiu da paleta, mas agora a gama conta com opções como Preto Perla Nera, Cinza Artense, Branco Nacré e Cinza Selenium, disponíveis para todas as versões.

Agora, falando de conectividade, o sistema MyPeugeot faz parte de todas as versões. Ele oferece navegação, alertas de manutenção e até ajuda em caso de roubo. Além disso, quem usar esses serviços pode conseguir até 30% de desconto no seguro, em parceria com a Ituran – uma ótima notícia para quem se preocupa em manter os custos em dia.

Os preços começam em R$ 133.990 para a versão Active, chegando a R$ 162.990 na topo de linha GT Hybrid. Um preço que já se torna interessante quando consideramos os equipamentos variando de itens básicos de conforto até tecnologias super modernas, como o painel 3D na versão híbrida.

Dirigando um Peugeot 2008, você certamente vai perceber como ele se mostrou prático e inteligente para o dia a dia, além de ser uma boa opção para quem gosta de uma boa dose de estilo.