Mundo Automotivo

Peugeot 2008 2026 chega com versão híbrida a partir de R$ 133.990

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 57 minutos atrás
2 minutos lidos
Peugeot 2008 2026 estreia híbrido e parte de R$ 133.990
Crédito da imagem: Peugeot

O Peugeot 2008 2026 já está nas concessionárias brasileiras e vem cheio de novidades para quem ama dirigir. O grande destaque dessa nova versão é a opção híbrida leve GT, mas todas as versões receberam algumas atualizações interessantes, tanto em tecnologia quanto em estilo.

Uma das mudanças mais legais está na versão híbrida chamada Bio-Hybrid 12V. Ela combina um motor 1.0 turbo de 130 cv com um motor-gerador elétrico, que dá aquele empurrão nas arrancadas e ainda ajuda a recuperar energia. Isso significa que você vai conseguir um consumo urbano até 10% melhor, e aquele sistema start-stop agora funciona de forma bem mais suave. Para quem enfrenta muito trânsito, é uma mão na roda.

A linha mantém o motor Turbo 200 em todas as versões, junto com um câmbio automático CVT de sete marchas simuladas. A versão Active, por exemplo, perdeu alguns itens como os faróis de LED, mas agora conta com carregador de celular por indução. As versões Allure e GT, por sua vez, ganharam upgrades bem legais em conectividade e design, trazendo mais sofisticação ao visual.

Um toque que agrada é que o teto preto, que antes só vinha na versão GT, agora também é um item de série na Allure. E pra quem gosta de cor, o Azul Quasar saiu da paleta, mas agora a gama conta com opções como Preto Perla Nera, Cinza Artense, Branco Nacré e Cinza Selenium, disponíveis para todas as versões.

Agora, falando de conectividade, o sistema MyPeugeot faz parte de todas as versões. Ele oferece navegação, alertas de manutenção e até ajuda em caso de roubo. Além disso, quem usar esses serviços pode conseguir até 30% de desconto no seguro, em parceria com a Ituran – uma ótima notícia para quem se preocupa em manter os custos em dia.

Os preços começam em R$ 133.990 para a versão Active, chegando a R$ 162.990 na topo de linha GT Hybrid. Um preço que já se torna interessante quando consideramos os equipamentos variando de itens básicos de conforto até tecnologias super modernas, como o painel 3D na versão híbrida.

Dirigando um Peugeot 2008, você certamente vai perceber como ele se mostrou prático e inteligente para o dia a dia, além de ser uma boa opção para quem gosta de uma boa dose de estilo.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 57 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Peugeot 208 2026 adota híbrido leve dos Fiat Pulse e Fastback

Peugeot 208 2026 traz hibridação leve da Fiat

40 minutos atrás
CAOA Chery anuncia Tiggo 7 Hybrid em promoção por preço de Compass básico

CAOA Chery lança promoção do Tiggo 7 Hybrid por preço acessível

58 minutos atrás
BMW revela Vision CE, scooter futurista que dispensa capacete

BMW apresenta Vision CE, scooter inovadora dispensa capacete

1 hora atrás
Geely EX5 bate recorde de vendas com crescimento de 467% no Brasil em agosto

Geely EX5 alcança recorde de vendas no Brasil com alta de 467%

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo