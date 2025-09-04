Notícias

Cidade submersa revela tesouros milenares inesperados

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini
Cidade foi encontrada no fundo do mar com tesouros milenares
Foto: Náutica

A arqueologia do Egito deu um grande passo ao descobrir uma cidade submersa nas águas de Alexandria. Em agosto, as autoridades revelaram restos de mais de 2 mil anos, incluindo edifícios, tumbas, estruturas de cultivo de peixes e um imenso cais na baía de Abu Qir. Os pesquisadores acreditam que esses restos pertencem à antiga cidade de Canopo, que floresceu durante as épocas ptolemaica e romana.

Vestígios reveladores

Alguns eventos naturais, como terremotos e a subida do nível do mar, resultaram na submersão de Canopo, além de Heracleion, seu porto próximo. Para recuperar os artefatos, mergulhadores e equipamentos especializados foram utilizados. Entre os achados, estão estátuas de figuras reais e esfinges que datam do período anterior ao domínio romano. Esses itens oferecem um vislumbre fascinante sobre a vida e o comércio de épocas passadas.

Os pesquisadores também descobriram navios mercantes, âncoras de pedra e áreas portuárias, ressaltando a importância comercial de Canopo na época. O cais, que mede 125 metros, evidencia o papel econômico que a cidade exerceu na região durante seu auge.

Desafios climáticos para Alexandria

Essa descoberta traz à luz problemas atuais e futuros em Alexandria. A cidade enfrenta desafios ambientais que lembram os que levaram à submersão de Canopo. Alexandria está afundando a uma taxa alarmante de mais de 3 milímetros por ano, tornando-se uma das cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas. Projeções indicam que, até 2050, um terço de sua área pode estar submerso ou se tornar inabitável.

Importância arqueológica e tecnológica

Os impactos dessa descoberta na arqueologia são significativos, impulsionados por inovações tecnológicas. As modernas técnicas de arqueologia subaquática, que incluem o uso de guindastes e equipamentos de mergulho, permitem uma exploração e recuperação mais eficazes dos artefatos. Isso ajuda na preservação das estruturas, possibilitando um estudo mais detalhado sobre o antigo Egito.

Os vestígios encontrados na baía de Abu Qir fornecem valiosas informações sobre aspectos culturais, sociais e econômicos da antiguidade. As autoridades planejam exibir os artefatos recuperados no Museu Nacional de Alexandria, oferecendo uma oportunidade enriquecedora tanto do ponto de vista cultural quanto educacional.

