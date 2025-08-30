Campo de Marte sedia 7º encontro de carros antigos com 1.700 veículos

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo, se transformou em um verdadeiro paraíso para os apaixonados por carros antigos. O 7º Encontro e Exposição de Carros Antigos atraiu um público de todas as idades: famílias, crianças e, claro, os entusiastas do antigomobilismo. Foram dois dias para relembrar e admirar modelos icônicos que marcaram gerações.

A energia no evento era contagiante! O público teve a chance de ver de perto uma variedade impressionante de veículos. De carros populares a verdadeiras raridades, passando por esportivos e utilitários, o encontro destacou a importância de reunir amantes da automobilística. Uma verdadeira viagem no tempo, recheada de histórias e nostalgia.

Anos 80 e 90 dominam a exposição

Os carros das décadas de 1980 e 1990, conhecidos como “neo-colecionáveis”, foram os grandes protagonistas do evento. Modelos clássicos da Volkswagen, como Fusca, Gol e Kombi, estavam por toda parte, em versões originais e até adaptadas por empresas da época. É impossível não lembrar do prazer de dirigir um Fusca pelos bares da cidade ou da liberdade que uma Kombi trazia nas viagens com a galera.

Veículos fora de série também fizeram bonito. As criações de marcas nacionais, como Puma e Miura, mostraram toda a inovação daquela época. E quem não se lembra da Mirage, que fazia conversíveis baseados no Chevrolet Monza? Uma verdadeira explosão de criatividade!

Alguns dos destaques

Entre os utilitários, as amadas VW Kombis brilharam, desde os clássicos “corujinhas” até os modelos mais novos. Outras raridades, como a Kia Besta e a Hyundai H-100, também chamaram a atenção, ostentando a cobiçada placa preta de colecionador. Não dá para esquecer da Ford Clubwagon, que levava 15 passageiros e fazia sucesso em passeios em família!

Os esportivos dos anos 90 foram um show à parte. Vimos Uno 1.5R, Gol GTI e até um Peugeot 306 Cabriolet que fez os corações batem mais forte. Esses modelos nos lembram das corridas em rua e das paixões adolescentes.

Veículos de serviços e temáticos

A criatividade tomou conta do evento, com customizações que arrancaram sorrisos e selfies. Um Subaru Legacy homenageando os Caça-Fantasmas e uma réplica do Batmóvel de 1966 estavam entre os mais procurados. E quem não gostaria de dar uma volta em um carro inspirado no Speed Racer?

Além dos carros de filme, tivemos o prazer de relembrar veículos de serviço que marcaram época, como um VW Fusca utilizado pela CET e uma moto Honda, ambas símbolo de uma São Paulo em constante movimento.

O evento também trouxe uma área dedicada a peças automotivas e miniaturas, junto com uma praça de alimentação onde o cheiro da comida parecia segredo guardado de um bom passeio com os amigos. Com mais de 1.700 veículos participando, ficou claro que o encontro se consolidou como um dos maiores do Campo de Marte.