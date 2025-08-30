Notícias

Veículo elétrico da byd pode ser o mais rápido do mundo

veículo elétrico da BYD com quase 400 km/h pode ser o mais rápido do planeta
Foto: Agora Motor

Os olhos do mundo automotivo estão fixados na China, especialmente depois do lançamento do BYD U9 Track Edition. Esse supercarro elétrico impressionante vem com nada menos que 3.019 cv de potência. Você não leu errado! Lançado pela divisão de luxo Yangwang, ele se destaca como o carro de produção mais potente já fabricado. A revelação desse modelo aconteceu recentemente e causou um burburinho no meio do setor.

Potência e inovação

O BYD U9 Track Edition eleva o conceito de potência no universo dos supercarros elétricos. Com quatro motores elétricos, ele entrega 3.019 cv, fazendo com que o modelo tradicional, que já possui 1.287 cv, pareça pequeno. Essa revolução na potência é um verdadeiro marco na tecnologia automotiva, colocando o U9 Track Edition como um protagonista no cenário global.

E não para por aí! Ele promete uma velocidade máxima de 350 km/h. A energia para sustentar essa potência vem de uma bateria LFP de 80 kWh, que garante uma autonomia de 450 km em ciclos CLTC. Além da força, a eficiência também é uma característica marcante: o sistema de carregamento permite que o carro suba de 30% a 80% de carga em apenas dez minutos. Praticidade que chama atenção, não é mesmo?

Design sofisticado e tecnologia avançada

O design do BYD U9 Track Edition mantém algumas características do modelo original, mas traz melhorias bem significativas para desempenho. As rodas de 20 polegadas e a asa traseira ajustável em fibra de carbono acentuam sua identidade esportiva e preparam o carro para as pistas.

Outro diferencial é o sistema de controle inteligente DiSus-X, que proporciona movimentos criativos, como "dançar" e "pular". Isso não só atrai os consumidores, mas também deixa os especialistas do setor impressionados.

Por dentro, o carro se destaca com uma tecnologia digital de ponta que transforma a experiência ao volante. O painel de instrumentos é inteiramente digital, proporcionando uma sensação futurista. Os assentos, que são ajustáveis eletronicamente, garantem conforto e desempenho, muito além do que imaginamos para um supercarro.

Esse investimento da BYD em inovação e desempenho definitivamente coloca o U9 Track Edition como uma novidade que todo entusiasta de carros gostaria de ver de perto.

