Farmácia é fechada por vender medicamentos proibidos

Em Campo Grande, uma farmácia teve que ser fechada pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária. A razão? A suspeita de que estavam vendendo remédios para emagrecimento. Isso gerou um alerta, já que esses medicamentos são proibidos para uso fora de hospitais e podem colocar a saúde das pessoas em risco.

Esse fechamento faz parte de uma operação chamada “Galeno”, que envolve investigações do Conselho Regional de Farmácia, Polícia Civil, Procon/MS e Vigilância Sanitária. A ação mostra como a fiscalização é vital quando se trata de saúde pública.

A fiscalização

Para essa operação, foram cumpridos cerca de 11 mandados de apreensão em residências e comércios relacionados aos investigados. Uma das descobertas interessantes foi que havia um grupo de troca de mensagens chamado “Farmácia Livre”, que possivelmente estava facilitando essa venda irregular.

Durante as investigações, agentes encontraram medicamentos armazenados de forma inadequada em veículos. É crucial que esses produtos sejam mantidos em temperaturas corretas, pois qualquer alteração pode comprometer a eficácia do remédio. Além disso, na farmácia interditada, havia até alimentos vencidos, o que eleva ainda mais a gravidade da situação.

Os remédios encontrados não apresentavam comprovações de procedência. Além dos produtos para emagrecimento, tudo que foi apreendido na farmácia viola normas sanitárias, o que é considerado crime, especialmente porque deveria contribuir para a saúde das pessoas e não ao contrário.

O proprietário da farmácia foi levado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e pode responder por venda de medicamentos proibidos, que, no fundo, colocam a vida dos consumidores em perigo.

Dessa situação, fica a lição: é sempre bom saber de onde vêm os medicamentos que compramos. A farmácia interditada é um exemplo claro de como alguns estabelecimentos podem agir de forma irregular. Por isso, vale a pena sempre conferir a validade dos produtos e optar por locais que sejam regulados. O trabalho conjunto das autoridades é essencial para proteger a saúde da população.