BYD Yangwang U9 alcança quase 500 km/h e estabelece novo recorde

A BYD, através da sua marca de luxo Yangwang, acaba de escrever um novo capítulo na história dos carros elétricos: o U9 Track Edition bateu o recorde mundial de velocidade! Piloteado pelo alemão Marc Basseng, essa máquina incrível alcançou impressionantes 472,41 km/h em um teste no oval de Papenburg, na Alemanha.

Esse feito coloca o U9 em destaque, superando outros gigantes como o Aspark Owl SP600, que bateu 438,7 km/h, e o Rimac Nevera R, que fez 431,45 km/h. E olha que o Marc tinha um recorde anterior, mas admitiu que ser superado por esse carro tão cedo foi uma grande surpresa. Imagina a adrenalina!

Poder de Performance

A versão Track Edition é uma evolução do Yangwang U9 comum, mas com melhorias de deixar qualquer entusiasta de queixo caído. O carro conta com quatro motores que, juntos, entregam mais de 3.000 cv, girando a vertiginosos 30.000 rpm. Para vocês terem uma ideia, essa potência resulta em uma relação peso-potência de impressionantes 1.217 cv por tonelada. Isso significa que, a cada aceleração, é como se você estivesse montado em um foguete.

Inovações Tecnológicas

Outra novidade sensacional é a plataforma e4, a primeira do mundo com tensão ultra-alta de 1.200V produzida em escala. Essa arquitetura não só impressiona, mas também traz recursos como o sistema DiSus-X, que ajusta a suspensão e distribui torque de maneira independente em cada roda. Isso é uma mão na roda para quem dirige em condições desafiadoras.

E quem já se viu cortando estradas sabe que os pneus fazem toda a diferença. O U9 vem com pneus semi-slick desenvolvidos em conjunto com a Giti Tire, permitindo uma aderência de dar inveja. E não para por aí: o gerenciamento térmico foi otimizado para lidar com o calor intenso durante os testes, garantindo que tudo funcione em harmonia.

Design e Aerodinâmica

O design do U9 mantém a estética do modelo convencional, mas com alguns toques de performance. O difusor em fibra de carbono e os pneus de alto desempenho, sem contar a aerodinâmica refinada — algo crucial para garantir estabilidade em velocidades elevadas. Isso ajuda a quem já passou por aquelas longas retas sem fim em busca de velocidade.

Os faróis não ficam atrás, com nada menos que 66 LEDs. Além disso, a tecnologia presente no U9 é de tirar o chapéu. Ele tem funções inovadoras, como capacidade de girar sobre o próprio eixo e até realizar pequenos saltos. Pensa em um verdadeiro laboratório de inovação sobre rodas!

E aí, ficou curioso para ver essa belezura em ação?