Toyota inicia testes da nova geração do RAV4 no Brasil

A nova geração do Toyota RAV4 foi revelada mundialmente em maio e já está passando por testes no Brasil, mesmo antes de desembarcar nas concessionárias. Os colegas do @placaverde flagaram o SUV em Campinas, SP, camuflado e equipado com aquelas engenhocas de homologação, como tubos saindo da tampa traseira e laptops conectados. Parece que a Toyota está apressada para trazer este modelo por aqui.

E olha que a agilidade da Toyota é realmente impressionante! O lançamento comercial nos EUA e Europa só deve acontecer no final de 2025, mas aqui já está em fase de validação. Como o novo RAV4 será vendido apenas com opções eletrificadas, o processo de homologação é mais complicado — envolve não só o motor a combustão, mas também os sistemas elétricos.

## Como é o novo RAV4 2026

Agora, vamos falar do visual! O RAV4 2026 ganhou uma cara nova, mais robusta e que lembra um pouco o Prius na frente. Os faróis em formato de C deram um charme especial, enquanto a grade foi redesenhada. Nas laterais, os arcos de roda estão ainda mais quadrados, e na traseira, as linhas mais verticais ajudam a dar uma sensação de tamanho e aproveitamento de espaço interno.

A plataforma TNGA-K foi mantida, mas com algumas mudanças nas proporções. O entre-eixos continua com 2,69 metros, e o comprimento é de 4,59 metros na maioria das versões. Mas para os modelos Woodland e GR Sport, ele aumenta para 4,62 metros por causa dos para-choques diferenciados. A altura também subiu, agora está em 1,72 metro, e o porta-malas cresceu de 733 para 749 litros, o que é uma mão na roda para quem gosta de viajar e precisa de espaço extra.

O reposicionamento do RAV4 na gama da Toyota é notável. Antes, ele era o único SUV médio da marca, mas agora, com o Corolla Cross na jogada, o RAV4 subiu de nível e está mirando concorrentes mais robustos como o Jeep Cherokee.

## Só híbrido

Sob o capô, a Toyota repetiu a receita de sucesso. O novo RAV4 traz um motor 2.5 a gasolina combinado com um ou dois motores elétricos, dependendo da versão. Uma das novidades é o painel digital e a central multimídia de 12,9 polegadas, além do pacote Toyota Safety Sense atualizado.

Na versão plug-in, você pode rodar até 100 quilômetros só no modo elétrico, tudo isso graças à nova bateria de íons de lítio de 22,68 kWh. Para recarregar, você consegue fazer isso em corrente contínua com uma potência de até 50 kW, indo de 10 a 80% em somente 30 minutos. Já no sistema de carregamento alternado, leva cerca de 3 horas para uma carga completa. E pela primeira vez, a tração pode ser dianteira com 268 cavalos ou integral, para quem quer mais potência, com 304 cavalos. Essa configuração permite zero a 100 km/h em apenas 5,8 segundos — dá pra sentir a adrenalina!

## Versões aventureiras e GR Sport

Nos Estados Unidos, as versões serão divididas em três grupos. As versões Core (LE, XLE e Limited) terão grade na cor da carroceria e molduras pretas nos para-lamas. Para quem gosta de um visual mais aventureiro, a linha Rugged, que substitui o pacote Woodland, traz uma grade bipartida e faróis auxiliares de LED. Já a linha Sport (SE, XSE e a nova GR Sport) traz pintura em dois tons e acabamentos com costuras coloridas no interior.

Aqui no Brasil, ainda não se sabe ao certo como a Toyota vai estruturar a venda da nova geração. Atualmente, o RAV4 é oferecido em duas versões: a SX Connect Hybrid, com sistema híbrido convencional, por R$ 349.290, e a XSE Plug-in Hybrid, que vai por R$ 402.420.

Com todas essas novidades, podemos esperar um RAV4 mais em linha com as necessidades do motorista brasileiro, que adora um SUV espaçoso e que ainda garante eficiência.