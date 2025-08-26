Bill Gates luta 13 anos para dirigir Porsche 959 e muda lei americana

Bill Gates, o cofundador da Microsoft, é conhecido por sua paixão por tecnologia e inovação. Mas ele também é um verdadeiro fã de supercarros — especialmente os modelos da Porsche. Essa admiração se transformou em uma luta de mais de dez anos contra as leis americanas, que o impediam de dirigir um de seus carros mais desejados.

Graças à sua determinação, Gates não só conseguiu mudar uma lei importante, mas também abriu portas para que outros milionários, como Elon Musk e Larry Ellison, pudessem legalmente ter hipercarros de edição limitada no território americano.

A chegada de um ícone tecnológico

Em 1987, Bill Gates decidiu encomendar um Porsche 959, um modelo novíssimo da famosa fabricante alemã. Esse carro representava o que havia de mais moderno em engenharia automotiva. Com um motor biturbo de seis cilindros e 2,8 litros, ele entregava impressionantes 450 cavalos de potência. Para completar, o 959 possuía tração integral e sistemas eletrônicos inovadores para a época.

A performance era de arrasar: o carro chegava a 317 km/h, uma velocidade digna dos melhores supercarros daquela era. O Porsche 959 não era apenas um carro; ele era uma verdadeira vitrine de tecnologia automotiva.

Retido na alfândega de Seattle

Mas nem tudo foram flores. Quando o carro chegou aos Estados Unidos, ele foi imediatamente detido na alfândega de Seattle. O motivo? O Porsche 959 não tinha passado nos rigorosos testes de colisão exigidos pela legislação americana.

Embora a Porsche tenha considerado que realizar esses testes custaria muito mais do que a fabricante conseguiria recuperar, o carro permaneceu em um limbo legal. Sem poder ser registrado, ele ficou estacionado em um depósito da alfândega, complicando ainda mais a situação de Gates.

Um carro parado por 13 anos

O que parecia apenas uma frustração temporária virou uma verdadeira obsessão para Gates. Ele não aceitava a ideia de deixar seu carro em um depósito por tempo indeterminado. Assim, ele aguardou longos 13 anos até conseguir finalmente dirigir seu Porsche 959.

Durante esse período, o bilionário gastou US$ 28 por dia apenas para garantir a segurança do carro no depósito. No fim das contas, ele desembolsou mais de US$ 138 mil — um custo elevado, mas que mostrou seu comprometimento em preservar seu sonho automotivo.

A batalha jurídica

De molho com seu carro por tanto tempo não era uma opção. Então, Gates decidiu agir. Reuniu uma equipe de advogados e iniciou uma verdadeira batalha judicial contra as autoridades americanas. O objetivo era claro: conquistar uma autorização especial para que o Porsche 959 pudesse circular legalmente nos Estados Unidos.

Essa luta foi intensa e se estendeu por mais de sete anos. Gates buscou apoio político e pressionou Washington para mudar a legislação. Ele argumentava que veículos raros e colecionáveis mereciam um tratamento distinto, dado seu valor histórico e tecnológico.

A criação da lei “Show and Display”

A dedicação de Gates teve recompensa. Em 1999, o presidente Bill Clinton assinou o Show and Display Act, uma nova lei que se encaixava perfeitamente na situação. Essa legislação permitiu a importação e circulação de veículos raros, mesmo que não tivessem passado pelos testes de colisão exigidos nos EUA.

Claro que a lei tinha suas regras. Para começar, ela se aplicava apenas a carros com menos de 500 unidades produzidas. Além disso, a circulação era limitada a 4.023 quilômetros por ano — algo em torno de 2.500 milhas. O intuito era deixar claro que esses veículos eram de coleção, destinados a usos especiais.

Com a nova lei, Gates finalmente pôde tirar seu Porsche 959 da alfândega e dirigir pelas estradas americanas.

O legado da perseverança

A vitória de Gates não representou apenas uma conquista pessoal. Sua batalha abriu as portas para outros colecionadores e milionários que desejavam importar modelos exclusivos. Sem essa batalha, muitos supercarros, que hoje adornam garagens nos Estados Unidos, continuariam restritos.

Assim, a história do Porsche 959 de Bill Gates é um exemplo incrível de como a paixão por um carro pode virar uma luta legal de uma década. Essa jornada uniu tecnologia, perseverança e a força de um dos homens mais influentes do planeta.