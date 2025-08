BYD Yangwang U7 GT aparece com nova versão esportiva

Imagens recentes mostraram mais do que o esperado do BYD Yangwang U7 GT, a versão esportiva do luxuoso U7. Com poucos disfarces na carroceria, fica claro que esse modelo tem um design que mistura a elegância de um sedã com a praticidade de um porta-malas espaçoso, típica de um shooting brake.

Na traseira, o U7 GT se destaca com lanternas em LED que se estendem por toda a largura do carro, um spoiler bem elaborado e um difusor integrado que chamam atenção. O perfil do veículo é igualmente impressionante, com seu teto inclinado e maçanetas embutidas, que dão um toque moderno e aerodinâmico. Às vezes, dirigir um carro que se destaca no visual já faz a experiência ao volante ser mais prazerosa, não é verdade?

Ao entrar no U7 GT, o que se vê é um verdadeiro espetáculo tecnológico! O interior tem três telas digitais: uma central, disposta na vertical, e duas laterais. Ele não deve deixar nada a desejar em relação ao sedã original, incorporando um volante multifuncional, bancos dianteiros elétricos e até câmeras digitais em vez dos retrovisores convencionais. E quem não ama um acabamento em camurça para dar aquele toque de requinte?

Falando em desempenho, esse carro vem preparado para impressionar. Com tração integral, ele opera com quatro motores elétricos, um para cada roda, resultando em uma potência combinada de 1.300 cv e impressionantes 1.584 Nm de torque. Se você é daqueles que gosta de sentir a aceleração e a pegada do carro, as cifras prometem uma experiência de condução eletrizante.

Outro ponto forte é a suspensão DiSus-Z, que se ajusta eletronicamente a cada 10 milissegundos, garantindo estabilidade e conforto. Para quem dirige frequentemente em ruas esburacadas ou enfrenta aquelas estradas difíceis, isso pode fazer toda a diferença. E há algo mais interessante: ela até consegue recarregar parte da bateria utilizando a energia dos impactos. Menos preocupações na viagem, mais diversão!

Ainda não há previsão de lançamento, mas o U7 GT deve ter um tamanho similar ao sedã do qual deriva. Ele promete entrar na briga com elétricos de luxo como o Porsche Taycan Sport Turismo. Apesar de rumores sobre atrasos na produção, a BYD ainda não confirmou nada oficialmente. Portanto, quem está ansioso para ver essa máquina nas ruas ainda precisa aguardar um pouco mais.