Morre o ator Song Young Kyu

O ator Song Young Kyu, conhecido por seu papel como Chefe Choi no filme “Extreme Job”, faleceu aos 52 anos. A notícia de sua morte foi confirmada no dia 4 de agosto pela Polícia de Yongin Dongbu, na província de Gyeonggi, Coreia do Sul.

O corpo de Song foi encontrado por um conhecido dentro de um carro em um complexo residencial em Yongin, por volta das 8 horas da manhã. Após a descoberta, a pessoa que o encontrou alertou as autoridades. A polícia informou que não havia sinais de crime ou de uma carta de despedida no local.

As investigações sobre as circunstâncias da morte de Song Young Kyu estão em andamento. Os policiais estão ouvindo familiares e amigos e considerando a realização de uma autópsia para esclarecer os motivos do falecimento.

Recentemente, o ator enfrentava problemas pessoais. Em 19 de junho, ele foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool, uma situação que durou cerca de cinco quilômetros em Yongin, onde costumava residir. Esse incidente acabou se tornando público um mês depois, levando o ator a desistir de seu papel na peça “Shakespeare In Love”. Além disso, as produções “The Defects” e “The Winning Try” decidiram cortar suas cenas o máximo possível devido a esse episódio.

Neste momento difícil, expressamos nossas condolências à família e aos amigos de Song Young Kyu. Que ele descanse em paz.