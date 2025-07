BYD traz marca de luxo Yangwang para o mercado europeu

A BYD está prestes a dar um grande passo na Europa com a chegada da Yangwang, sua nova marca de carros ultraluxuosos. O lançamento deve acontecer logo após a estreia da Denza no continente, que está programada para o começo de 2026. A informação foi compartilhada por Stella Li, vice-presidente da BYD, em uma entrevista à revista britânica Autocar.

A ideia da marca é trazer para o mercado europeu os modelos U8 e U9, que prometem muito luxo e performance. O U8 é um SUV robusto, perfeito para quem adora encarar trilhas e estradas mais desafiadoras. Já o U9 é um superesportivo elétrico de dois lugares que, convenhamos, deve fazer muitos corações acelerarem. Tem também uma terceira opção na mira: o sedã elétrico U7, que pode aparecer por aí no futuro.

Yangwang e o Mercado de Luxo

A entrada da Yangwang na Europa é realmente um marco. Estamos falando de uma marca chinesa se juntando a um seleto grupo de fabricantes de luxo, competindo com gigantes como Bentley e Ferrari. Uma dúvida que fica no ar é se eles vão manter os preços mais em conta, como na China, ou se vão seguir a tradição das marcas de alto padrão que costumam ter custos mais elevados.

É importante lembrar que a adaptação dos carros para volante à direita e os impostos sobre veículos elétricos na Europa, que podem chegar a 17%, devem encarecer um pouco os modelos por aqui. Isso pode afetar o apelo da marca, principalmente para quem busca custo-benefício.

Modelos e Tecnologias da Yangwang

A Yangwang foi oficialmente lançada em 5 de janeiro de 2023, como parte de uma estratégia ousada da BYD para atuar no segmento premium. Os preços na China começam em 1 milhão de yuans — cerca de US$ 139 mil. O primeiro modelo que chegou às lojas foi o SUV U8, seguido pelo U9, que chegou com um preço inicial de 1,68 milhão de yuans. E tem também o sedã U7, mais acessível, que custou 628 mil yuans.

Esses modelos são equipados com uma tecnologia chamada e4, que traz nada menos que quatro motores elétricos que, juntos, geram mais de 1.000 cavalos de potência. Impressionante, não? Essa base tecnológica é a mesma que aparece em outros modelos da BYD, como o Song L GT.

Números de Vendas e Futuro

Durante o Salão de Xangai, em abril deste ano, a marca apresentou uma versão maior do U8, chamada U8L. Essa variante é perfeita para quem está atrás de ainda mais espaço e conforto.

Apesar de estarem falando de preços altos e focando em um nicho de mercado, a Yangwang conseguiu vender 205 carros em junho de 2025. Isso representa uma queda de quase 51% em relação ao mesmo mês do ano anterior, mas mostra uma recuperação interessante de 47% em comparação a maio. Foram 132 unidades do U7, 64 do U8 e apenas 9 do U9. Curioso lembrar que, por motivos legais, a BYD enfrenta um obstáculo para comercializar veículos 4G no Brasil.

Essa movimentação da BYD mostra como o mercado de luxo automotivo está se diversificando e trazendo novas opções para os apaixonados por carros. Não é todo dia que uma marca nova entra nesse seleto clube, e com certeza as expectativas estão lá em cima!