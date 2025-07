Ator que interpretou Theo em The Cosby Show morre aos 54 anos

Malcolm-Jamal Warner morre aos 54 anos

O ator Malcolm-Jamal Warner faleceu aos 54 anos durante uma viagem de família a Costa Rica. Segundo informações, ele se afogou enquanto nadava. A notícia foi confirmada por fontes próximas ao artista.

Warner era amplamente conhecido por seu papel como Theo Huxtable na série "The Cosby Show", que foi exibida de 1984 a 1992. Seu personagem era o filho do Dr. Heathcliff Huxtable, interpretado por Bill Cosby. Recentemente, em 2023, Warner se manifestou sobre a série, afirmando que todos os membros do elenco ainda se orgulham de ter feito parte desse projeto, que deixou um legado importante para a cultura negra e a sociedade americana.

Após "The Cosby Show", Warner participou de outros programas de sucesso. Ele foi um dos protagonistas da sitcom "Malcolm & Eddie", que ficou no ar de 1996 a 2000. Também se destacou em "Reed Between the Lines", ao lado de Tracee Ellis Ross, entre 2011 e 2015. Em anos mais recentes, Warner atuou em "Major Crimes" e "Suits", além de interpretar AJ Austin em "The Resident". Sua trajetória mais recente incluiu aparições em "9-1-1" e "Alert: Missing Persons Unit".

Um dos projetos mais relevantes de Warner foi o podcast "Not All Hood", lançado em junho do ano passado. O programa, que ele criou com dois co-apresentadores, tinha como objetivo discutir questões de saúde mental na comunidade negra. Warner destacou que o podcast era um espaço seguro onde podia se mostrar vulnerável e explorar as diversas facetas da comunidade que representava.

Malcolm-Jamal Warner deixa uma esposa e uma filha, cujas identidades ele optou por manter em privacidade. A perda do ator representa uma grande tristeza para fãs e amigos, que o lembram como um artista talentoso e uma voz importante na cultura.