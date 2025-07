BYD Tan tem desconto de R$ 110 mil na tabela Fipe

O BYD Tan está fazendo barulho entre os apaixonados por SUVs, especialmente para o público PcD. E não é para menos: mesmo com um preço original de R$ 536.800, a montadora decidiu oferecer um desconto que deixa o modelo por R$ 426.755. Ou seja, uma economia de nada menos que R$ 110.045! Esse valor é bem mais atrativo, considerando que os limites de isenção de impostos vão até R$ 120 mil para ICMS e R$ 200 mil para IPI.

Esse tipo de desconto é raro no mercado brasileiro e, para termos uma ideia melhor, o Volkswagen Tera, que é mais recente, tem sua versão mais básica com preços entre R$ 103.990 e R$ 139.990. O abatimento do Tan supera até o preço desse SUV compacto mais acessível. E quem não gosta de um bom negócio, não é mesmo?

Sobre o BYD Tan

Esse SUV foi projetado para levar até sete pessoas com muito conforto. Com 4,97 metros de comprimento e 1,95 metros de largura, ele é o tipo de carro que te faz sentir que tá pegando a estrada em grande estilo. O espaço interno é generoso e, se você precisar de um porta-malas mais amplo, ele oferece 940 litros de capacidade quando só cinco lugares estão ocupados.

Mecânica e Desempenho

No coração do Tan, você encontra um sistema com dois motores elétricos que somam 517 cv. O motor da frente gera 245 cv e o traseiro entrega 272 cv. Juntos, eles garantem uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. É um pouco mais lento que modelos anteriores, mas vale lembrar que a segurança vem em primeiro lugar. As novas baterias aumentaram o peso do carro, mas, em compensação, a velocidade máxima agora é de 190 km/h.

As baterias Blade melhoraram em capacidade, saltando de 86,4 kWh para 108,8 kWh. Isso aumenta a autonomia em cerca de 120 km, permitindo rodar até 430 km com uma única carga. Se você tem vida corrida e precisa de recarga, o Tan também brilha: é possível recarregar de 20% a 80% em cerca de 30 minutos. Prático, não?

Equipamentos e Tecnologia

O BYD Tan não fica atrás no quesito tecnologia. Vem equipado com uma central multimídia DiLink de 15,6” que gira automaticamente, som com 12 alto-falantes e até câmera de 360° com visão em 3D. Para aqueles que amam um teto solar, ele também chega com essa opção elétrica. Outro ponto bacana é o carregador de celular por indução — uma mão na roda para quem passa o dia no trânsito.

Em resumo, se você tá pensando em um SUV confortável, cheio de tecnologia e que ainda vai fazer seu bolso sorrir, o BYD Tan tá com um desconto que merece ser considerado. É sempre bom ver opções que oferecem bem-estar e segurança no trânsito!