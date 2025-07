Carolina Ferraz denuncia stalking e alerta sobre o crime

No último domingo, durante a exibição do programa Domingo Espetacular, a apresentadora Carolina Ferraz falou publicamente sobre uma situação angustiante que viveu: ela foi vítima de stalking, ou perseguição obsessiva, por cerca de quatro a cinco anos. A revelação ocorreu após uma reportagem especial que destacou os altos índices desse crime no Brasil, afetando mais de 8 milhões de mulheres, de acordo com dados apresentados.

Desde 2021, a perseguição obsessiva é considerada crime no Brasil. O programa trouxe relatos de várias vítimas, entre elas o ator Tiago Giacomini, que também enfrenta ameaças constantes de um perseguidor.

Uma experiência traumática

Carolina relatou que sua experiência começou com uma mulher russa que a enviava cartas em grande quantidade. Com o tempo, a situação se agravou. A stalker chegou a invadir sets de gravação e, em uma dessas ocasiões, atacou Carolina fisicamente. Em seu desabafo, ela enfatizou a necessidade de denunciar esses casos. "Consegui uma medida protetiva, mas a pessoa continuou me perseguindo. Tive que recorrer à Interpol para que ela fosse impedida de entrar no Brasil, mas mesmo assim, ela conseguiu chegar ao país e descobriu onde eu morava", contou Carolina visivelmente emocionada.

Quando questionada sobre o momento em que percebeu que a situação estava fora de controle, Carolina afirmou que a agressividade da stalker aumentou. Ela recebia cartas ameaçadoras, fino conteúdo indicava que a mulher não aceitava um não como resposta. "Ela dizia que ou eu seria dela ou não seria de mais ninguém", lembrou. Finalmente, a stalker foi presa, mas Carolina alertou que a luta contra essa situação foi muito desgastante.

Críticas ao sistema

Durante seu depoimento, Carolina também comentou sobre o despreparo das autoridades em lidar com esse tipo de crime. "As autoridades ainda não oferecem a seriedade que essa situação exige. Para muitos, parece uma frescura, mas isso pode ter consequências graves", alertou.

Tiago Giacomini se pronuncia

Antes do relato de Carolina, a reportagem apresentou o ator Tiago Giacomini, conhecido de novelas como Os Dez Mandamentos. Ele compartilhou sua própria experiência de perseguição, que começou de maneira amistosa e depois se transformou em uma situação de obsessão. Tiago revelou que, ao tentar se afastar, passou a receber presentes intimidatórios, como bolo e flores. Especialistas destacaram que essa tática é comum entre stalkers.

A perseguição não se limitou a Tiago. Sua mãe e irmã também começaram a receber ameaças. Ele expressou como essa situação afetou sua vida: "Moralmente me senti devastado, e isso teve um impacto financeiro significativo em mim". Tiago revelou que sua exposição pública tem como objetivo buscar proteção para ele e sua família, pois sente que sua vida e a de seus entes queridos estão em risco.

Conclusão

Essas experiências de Carolina Ferraz e Tiago Giacomini trazem à tona a importância de discutir e combater o stalking, um crime sério que merece atenção e ação efetiva das autoridades. A reportagem completa está disponível em diversas plataformas.