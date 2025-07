BYD Song Pro tem desconto e custa menos que o Creta

O BYD Song Pro 2026 chegou com um pacote interessante de novidades, mas sem grandes mudanças visuais ou mecânicas. Uma das adições mais notáveis é a opção de pintura na cor preta, que sempre dá aquele charme a mais no SUV.

Entre as principais atualizações, destaca-se o novo pacote de assistências ao motorista, o famoso ADAS de nível 2. Com isso, o modelo híbrido compacto ganhou recursos bastante úteis, como piloto automático adaptativo, limitador de velocidade, leitura de placas, alerta de ponto cego e até assistência para manter o carro na faixa. Quem já ficou preso em trânsito ou enfrentou estradas desafiadoras sabe bem como esses itens fazem a diferença na hora de dirigir.

Além disso, a BYD está oferecendo condições bem especiais para pessoas com deficiência (PcD) em julho. O SUV está com isenção de impostos, o que torna a compra bem mais em conta. Por exemplo, a versão GL, que custa R$ 189.990, sai por R$ 170.991 para esse público, um super desconto de R$ 18.999. Já a versão mais completa, a GS, normalmente vendida a R$ 199.990, pode ser adquirida por R$ 189.990, com um ótimo abatimento de R$ 10.000.

Quando olhamos para o mercado, o Hyundai Creta, que oferece cinco versões, varia de R$ 151.290 a R$ 199.590. Para quem vai optar pelo BYD Song Pro, ele acaba sendo uma opção mais acessível do que três versões do modelo sul-coreano, tornando-se um bom negócio na categoria.

As concessionárias BYD pelo Brasil estão a postos para esclarecer tudo sobre a compra com isenção. Se você tiver dúvidas sobre documentos, condições médicas que dão direito ao benefício ou qualquer aspecto da compra, é só procurar.

Agora, entrando nas características do Song Pro GS 2026, ele vem com uma lista de equipamentos muito bacana. Contando com seis airbags, um sistema NFC que dispensa a chave tradicional – você pode abrir o carro com um cartão ou até pelo celular –, e um ar-condicionado digital de duas zonas. A central multimídia de 12,8 polegadas é um show à parte, recebendo atualizações por voz, e ainda tem câmeras 360º para facilitar na hora de estacionar.

Falando em motor, ele combina um motor 1.5 a gasolina com um elétrico, somando 197 cv e 30,5 kgfm de torque. Isso leva o carro de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos! A versão mais completa possui uma bateria de íons de lítio de 18,3 kWh, garantindo uma autonomia elétrica de até 62 km, segundo o Inmetro. Apesar de ter reduzido um pouquinho em relação ao modelo anterior, continua valendo a pena, principalmente para quem utiliza o carro para trajetos mais curtos.

Já a versão mais simples vem com uma bateria menor, de 12,9 kWh, reduzindo a autonomia para 39 km e levando 8,3 segundos para ir de 0 a 100 km/h. E para recargar, o híbrido aceita potência de até 6,6 kW.

Parece que a BYD veio com tudo para conquistar o coração dos motoristas!