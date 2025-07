Repórter e cinegrafista da Record são agredidos ao vivo

Na manhã da última sexta-feira (25), um incidente de agressão contra profissionais da imprensa ocorreu em Salvador, durante a transmissão ao vivo do programa “Bahia no Ar”, da Record Bahia. O repórter Mateus Borges e o cinegrafista Tarcísio Lima estavam cobrindo um acidente de moto na Avenida Garibaldi, onde uma mulher havia caído após colidir com a traseira de um carro.

Enquanto a equipe gravava a cena, algumas pessoas ao redor da vítima demonstraram descontentamento com a presença dos jornalistas. Em vez de solicitar que a gravação fosse interrompida de forma pacífica, um dos indivíduos decidiu agir de forma violenta, atacando Mateus Borges. O repórter foi surpreendido por trás, o que gerou indignação tanto na equipe quanto na apresentadora do telejornal, Jessia Smetack, que expressou seu desagrado em relação à agressão. Ela comentou ao vivo: “Oxente, agredindo nossa equipe. A gente está trabalhando, rapaz. Que absurdo é esse? Ele bateu em Mateus. Pegou desprevenido, de costas. Covardia.”

Após a agressão, Mateus Borges fez questão de reforçar que a violência não é a solução e que a equipe apenas estava cumprindo seu papel. Ele ressaltou que bastava um pedido para que desligassem a câmera. O repórter também confirmou que formalizaria uma denúncia na delegacia em relação ao ocorrido.

O vídeo do ataque foi divulgado nas redes sociais pela emissora e repercutiu entre os internautas, abordando a questão da segurança dos jornalistas em situações de cobertura ao vivo. Esse incidente levanta preocupações sobre o respeito e a proteção ao trabalho da imprensa no Brasil.