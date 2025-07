Evaristo Costa fala sobre nervosismo no ‘Masterchef’

Evaristo Costa, ex-apresentador da Globo e da CNN, fará sua tão aguardada participação no programa “Masterchef Brasil” nesta terça-feira, dia 20. Ele será o responsável por conduzir o leilão que acontece na 12ª temporada do famoso reality show de gastronomia, em que os competidores terão um novo desafio: trabalhar com diferentes tipos de molhos. Os concorrentes que se destacarem nessa parte da competição conseguirão escapar da prova de eliminação, que é um dos momentos mais temidos pelos participantes.

Em sua declaração, Evaristo compartilhou sua emoção ao receber o convite para fazer parte do programa. Ele revelou que se sentiu nervoso e se preparou para o desafio assistindo a episódios anteriores do leilão, a fim de entender melhor como a prova funciona. Apesar da ansiedade, ele comentou que a experiência acabou sendo tranquila e divertida. “Foi uma brincadeira gostosa. Eu amei participar”, disse Evaristo à emissora Band.

Além disso, a coluna GENTE revelou que o nome de Evaristo foi considerado para ocupar o lugar deixado por Ana Paula Padrão, que saiu do programa no final do ano passado. No entanto, a produção decidiu não ter um apresentador fixo neste momento.

Com essa participação especial, Evaristo Costa promete trazer mais emoção e suspense à competição, que já é muito popular entre os telespectadores brasileiros.