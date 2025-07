BYD Song Pro 2026 chega com mais recursos e preço reduzido

A nova linha 2026 do BYD Song Pro chegou e promete agitar o mercado de SUVs híbridos. Com algumas atualizações interessantes, esse modelo se mantém competitivo e pronto para enfrentar os rivais que já estão na briga. A principal novidade é a inclusão do pacote de assistentes de condução ADAS de nível 2 na versão topo de linha, a GS. Esse kit inclui recursos como piloto automático adaptativo, frenagem de emergência, assistente de permanência na faixa e alertas de ponto cego. Para completar, o carro agora pode ser encontrado na elegante cor preta, que dá um charme extra.

Mecanicamente, a coisa permanece a mesma, ou seja, a parte técnica continua robusta. O Song Pro conta com um motor híbrido plug-in DM-i. A combinação de um motor a gasolina 1.5 de 98 cv com um motor elétrico de 197 cv gera um total de 235 cv e 43 kgfm na versão GS. Para quem gosta de sentir a adrenalina, a aceleração de 0 a 100 km/h leva cerca de 7 segundos — não é nada mal para um SUV.

As baterias continuam nos 12,9 kWh na versão GL e 18,3 kWh na GS, o que permite uma autonomia de até 62 km no modo elétrico. E para os usuários que pensam em recarregar, o carregamento máximo de 6,6 kW é um detalhe que faz a diferença no dia a dia.

O preço da linha 2026 começa em R$ 189.990 para a versão GL, enquanto a GS agora custa R$ 199.990, uma redução em relação aos R$ 204.800 do modelo anterior. Um alívio para o bolso, não é?

Falando em itens de série, o Song Pro não decepciona. Ele vem equipado com seis airbags, rodas aro 18, ar-condicionado digital de duas zonas, um moderno sistema de som com tela de 12,8”, câmera 360°, porta-malas elétrico e chave por NFC. Tudo isso na versão de entrada! A GS ainda traz assistentes de condução e ajustes elétricos para o banco do motorista, pensando no conforto total para viagens mais longas.

Em termos de dimensões, o SUV mantém o mesmo tamanho: 4,73 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,71 m de altura. O porta-malas é generoso, com 520 litros de capacidade. Esse espaço é sempre bem-vindo quando bate aquela vontade de fazer uma viagem de fim de semana, não acham? Ele se posiciona entre o sedã King e o Song Plus, competindo diretamente com SUVs médios como o Jeep Compass, Corolla Cross e VW Taos.

A chegada da linha 2026 marca também a operação da nova fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia. Neste momento, a produção está em fase de testes, mas a expectativa é que a montadora avance para a produção completa nos próximos anos.

Esse complexo industrial recebeu um baita investimento de R$ 5,5 bilhões e tem potencial para produzir até 150 mil veículos por ano, com planos de dobrar essa capacidade mais adiante. E para animar os fãs de tecnologia, a marca já está desenvolvendo um motor híbrido flex 1.5 que funcionará tanto com gasolina quanto com etanol, prometendo equipar em breve o Song Pro nacional e o sedã King.

Para quem ama estar ao volante e curte SUV, o BYD Song Pro 2026 mostra que tem muito a oferecer!