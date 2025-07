Renault Boreal 2026 em testes com opções de cores vibrantes

O Renault Boreal, recentemente apresentado, é a nova aposta da marca francesa no competitivo mercado de SUVs. Com previsão de lançamento para o final do segundo semestre, ele busca conquistar espaço em meio a potências como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass.

As primeiras aparições do Boreal já têm gerado bastante burburinho, mas muitos detalhes ainda estão um pouco no mistério. Durante o evento de lançamento, os jornalistas tiveram a oportunidade de conferir um protótipo na cor azul, que já mostrava boa parte dos recursos do modelo. E quem não ama um carro que chama a atenção numa cor bonita?

Recentemente, o Boreal foi flagrado em testes sem camuflagem lá pelas bandas do Paraná. As imagens mostraram uma versão com um tom vermelho metálico, que não é comum nos modelos da Renault por aqui. A cor é bem parecida com a Rouge Flamme que aparece em alguns carros da marca na Europa.

Outra coisa que se destacou nas fotos foram as rodas pintadas de preto, que contrastam com as rodas diamantadas do modelo visto na apresentação. Isso levanta questões: estamos diante de um pacote opcional ou de uma nova versão? O tempo dirá!

Como é o Boreal?

O Boreal é um SUV médio de respeito. São 4,56 metros de comprimento, 1,84 metro de largura e 1,65 metro de altura, com entre-eixos de 2,70 metros. Essa medida coloca ele como um pouco maior que o Duster e ligeiramente maior que o Compass e o Corolla Cross, oferecendo um espaço bacana para o dia a dia.

E o porta-malas? Ah, esse é um verdadeiro achado! Ele comporta 522 litros com os bancos normais, mas se você precisar de mais espaço, pode chegar a impressionantes 1.279 litros ao rebater os bancos. A altura da base de carga foi ajustada para facilitar aquele acesso rápido, especialmente quando você está com as mãos cheias.

A frente do Boreal traz um visual moderno, com a nova identidade da Renault, caracterizada pela grade frontal na cor da carroceria e faróis de LED bem alongados. E quem curte aquele teto solar panorâmico, pode ficar feliz — ele está disponível.

No interior, o design é bem alinhado com os modelos europeus da Renault. O painel é formado por duas telas de 10 polegadas integradas, seguindo aquele conceito OpenR que ficou popular nos elétricos da marca. Para os apreciadores de tecnologia, isso é um cartão de visita e tanto!

Sobre o motor, o Boreal deve contar com o conhecido 1.3 TCe turbo flex, que gera até 163 cv e torque de 27,5 kgfm. Mas a grande novidade é que ele virá com um câmbio de dupla embreagem DCT, em vez do CVT que estamos acostumados a ver nos outros carros.

O lançamento oficial está marcado para dezembro, e a faixa de preços deve ficar entre R$ 200 mil e R$ 230 mil. O que promete colocar o Boreal numa briga bem acirrada com outros SUVs médios no Brasil. É bom ficar de olho!