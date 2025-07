Lorena Comparato será Elize Matsunaga em novo filme; confira imagem

Foi divulgada a primeira imagem de Lorena Comparato interpretando Elize Matsunaga no filme “Uma garota de classe”. Este longa é um thriller psicológico com elementos de melodrama e é baseado em um crime real que chocou o Brasil em 2012. Naquela ocasião, Elize matou e esquartejou seu marido, o empresário Marcos Matsunaga, dentro do apartamento onde viviam.

Lorena Comparato comentou sobre o desafio de interpretar Elize, destacando a complexidade da personagem. Ela afirmou que dar vida a uma mulher com uma história tão rica em nuances exige grande responsabilidade, principalmente porque se trata de um crime com consequências reais. A atriz espera que o filme promova debates relevantes na sociedade.

O filme é dirigido por Vellas e tem roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres. O elenco principal conta ainda com Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.

“Uma garota de classe” é uma produção da Netflix e será lançado na plataforma de streaming. Em julho de 2021, a Netflix já havia lançado uma série documental chamada “Elize Matsunaga: era uma vez um crime”, que abordou o caso.

Além do filme, Elize Matsunaga também será personagem da série “Tremembé”, que estreará este ano no Prime Video, com Carol Garcia no papel principal. Raphael Montes, que escreveu o roteiro do filme, também tem experiência com produções sobre crimes reais, tendo trabalhado em longas sobre Suzane von Richthofen, estrelados por Carla Diaz.