BYD Song Plus EV sobrevive a raios sem danos

Um BYD Song Plus EV passou por uma situação inusitada recentemente: levou três raios seguidos enquanto estava na área de serviço de Tieshan, na China. Imagine a cena, flashes e arcos elétricos dançando sobre o teto do carro! A boa notícia? O motorista saiu totalmente ileso, algo para se comemorar.

Os especialistas analisaram o carro e confirmaram que, apesar do susto, o sistema elétrico do veículo — que inclui a bateria, motor e unidade de controle — não sofreu danos. O que se viu foram algumas marcas pequenas de impacto na lataria, mas nada que comprometesse a segurança do carro. Uma prova de que, mesmo em situações extremas, a engenharia dos elétricos está cada vez mais impressionante.

Esse caso voltou a levantar o debate sobre a segurança dos carros elétricos em dias de tempestade. A verdade é que veículos com carroceria metálica funcionam como uma “gaiola de Faraday”, ou seja, a energia do raio flui pela lataria e vai para o chão, protegendo quem está dentro. Porém, isso não significa que podemos relaxar.

Se você já dirigiu durante uma tempestade, deve saber que desligar o motor e os eletrônicos é super importante. E mais: recomenda-se recolher as antenas, fechar os vidros e esperar no carro até a tempestade passar. Depois de ouvir o último trovão, é seguro esperar pelo menos 30 minutos antes de sair do veículo. Somente em casos de incêndio ou risco imediato é que a saída é recomendada.

Neste incidente, a proteção elétrica do BYD foi ativada automaticamente, garantindo ainda mais segurança. O gerente de marca da BYD, Li Yunfei, usou as redes sociais para comentar sobre a resistência do carro. “Três descargas sem danos? Impressionante”, ele reforçou. Isso deixa os entusiastas de carros preocupados com o desempenho dos elétricos durante tempestades bem mais tranquilos.

Um mecânico da região, que trabalha há 12 anos na área, afirmou que nunca viu algo parecido. De fato, esse tipo de caso é raro e se destaca no mercado. O BYD Song Plus EV faz parte da série Ocean da marca e está fazendo sucesso, custando cerca de 149.800 RMB na China, o que equivale a aproximadamente 20.740 dólares.

Além disso, no primeiro semestre de 2025, ele foi o carro mais exportado do país, mostrando que a popularidade do veículo não para de crescer. Se você está de olho em novidades da BYD, também vale ficar atento ao BYD King GL 2026, que promete deixar muitos carros convencionais no chinelo com suas especificações atrativas.