Hybe e Geffen Records anunciam novo projeto de grupo feminino

Audições Globais para Nova Girl Group Começam no Japão

A Hybe, em parceria com a Geffen Records, uma gravadora do Universal Music Group, anunciou o lançamento de uma nova girl group internacional, com estreia prevista para o próximo ano. Este projeto se chama “World Scout: The Final Piece” e marca a segunda colaboração entre as duas empresas na criação de grupos multinacionais.

As audições para a nova girl group terão início no Japão, onde uma grande turnê de recrutações vai ser realizada. O objetivo é descobrir talentos globais e formar um grupo de garotas com potencial para o mercado musical internacional.

De acordo com as informações divulgadas, equipes de recrutamento altamente qualificadas da Hybe estarão à frente do processo. As candidatas que forem selecionadas nas audições passarão por um treinamento especializado no estilo K-pop, que será adaptado para o público dos Estados Unidos, entre os meses de outubro e dezembro.

Após esse período, as selecionadas participarão de um acampamento de treinamento avançado nos EUA, onde competir umá pelo lugar na formação final do grupo. A estreia do novo projeto está agendada para 2026.

Todo o processo, desde as audições até a formação do grupo, será transmitido exclusivamente na primavera de 2026 através da plataforma de streaming japonesa ABEMA. Segundo a Hybe e a Geffen Records, o programa mostrará o desenvolvimento das participantes ao lado de produtores de renome mundial.

Essa iniciativa faz parte da estratégia da Hybe de globalizar o K-pop, expandindo seu modelo de produção para fora da Coreia do Sul. Em 2023, as duas empresas haviam lançado o programa de audições “The Debut: Dream Academy”, que resultou na formação da girl group multinacional Katseye. Este projeto atraiu a atenção de espectadores de todo o mundo, mostrando concorrentes de diversas etnias e regiões treinando e competindo sob a estrutura de produção do K-pop, que agora está sendo adaptada para o mercado americano. O show se tornou um marco na exportação da "DNA" do K-pop para o mainstream global da música pop.