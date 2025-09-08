Amazon encerra serviço e milhões podem perder acesso

Embora o Prime Video seja um dos serviços de streaming mais conhecidos da Amazon, ele não era o único até agosto deste ano. A empresa também administrava o Freevee, uma plataforma gratuita que muito gente gostava, mas que foi descontinuada recentemente.

O Freevee, que foi lançado em 2019, fez sucesso nos Estados Unidos e no Reino Unido, oferecendo uma variedade de conteúdos, tanto de grandes estúdios quanto de canais de entretenimento ao vivo, atraindo milhões de espectadores. No entanto, a Amazon decidiu encerrar o serviço e avisou os usuários ao longo do ano, tanto por comunicados oficiais quanto por e-mails.

Apesar do fechamento, a Amazon anunciou que todo o conteúdo do Freevee será integrado ao Prime Video. Essa movimentação mostra a estratégia da empresa de centralizar seu acervo em uma única plataforma. O mais bacana é que o Prime Video continuará a oferecer esses conteúdos de forma gratuita, tanto para assinantes quanto para quem não é assinante, facilitando a vida do usuário.

Fortalecimento de serviços de streaming gratuitos também justifica fim do Freevee

Além de fortalecer o Prime Video como um “hub” de entretenimento, a decisão de descontinuar o Freevee pode ser uma jogada da Amazon para competir com outros serviços semelhantes que vêm ganhando força. Muitas pessoas estão cansadas de manter várias assinaturas pagas para consumir seus conteúdos favoritos, e a busca por alternativas gratuitas tem crescido.

Serviços como Tubi, Pluto TV e ITVX estão aumentando sua presença, especialmente nos locais onde o Freevee era popular. Assim, a decisão da Amazon parece ser uma forma de conquistar novos clientes e se destacar nesse mercado competitivo.