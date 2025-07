O rosto da Xuxa no cinema ganha novas interpretações

Eduardo Costa surge irreconhecível ao subir no palco com um visual para lá de diferente; saiba o que aconteceu

Eduardo Costa Surpreende em Show com Novo Visual

O cantor Eduardo Costa surpreendeu seus fãs na última quarta-feira (2), ao se apresentar em Matupá, no norte do Mato Grosso. O evento marcou a abertura do Expomatupá 2025, que celebra os 37 anos de emancipação política da cidade e inclui uma feira agropecuária. No entanto, o que gerou mais comentários entre o público não foi apenas a performance do artista, mas também sua aparência bastante diferente.

Nas redes sociais, vídeos da apresentação rapidamente se espalharam, revelando o novo visual de Eduardo Costa. Muitos internautas ficaram surpresos e compararam sua aparência à da apresentadora Xuxa Meneghel. Comentários divertidos começaram a aparecer: “Está a cara da Xuxa” e “O que aconteceu com ele?” foram algumas das reações postadas por usuários online.

Eduardo Costa já havia falado abertamente sobre sua busca por procedimentos estéticos como parte do seu cuidado com a autoestima. Em maio, o cantor já havia chamado a atenção ao se apresentar completamente careca. Na ocasião, ele explicou que estava passando por um tratamento para queda de cabelo, que o levou a raspar os fios. “Meu cabelo estava muito ralo. Os três primeiros dias depois do transplante são bem difíceis, para dormir é muito ruim”, relatou ele, sem hesitar em compartilhar suas experiências. Eduardo também admitiu que estava ciente de que seus fãs poderiam estranhar sua nova aparência. “Eu sabia que ia assustar as pessoas quando subisse no palco careca. Até eu demorei pra me acostumar”, contou.

Assim, a apresentação de Eduardo Costa em Matupá não apenas marcou o início do evento, mas também gerou discussões e curiosidade sobre sua nova imagem, refletindo como as mudanças na aparência de artistas podem impactar a percepção do público.