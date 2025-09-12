BYD responde a CEO da Stellantis sobre vendas na Alemanha

A rivalidade entre as montadoras chinesas BYD e Leapmotor está fazendo barulho, especialmente depois das declarações do CEO da Stellantis, Antonio Filosa. Ele mencionou as vendas na Alemanha e, para complicar a situação, a BYD contestou publicamente que teria sido superada pela Leapmotor. No duelo das vendas, o foco está nos números e nos veículos elétricos que estão dominando as ruas.

Entre janeiro e agosto de 2025, a BYD registrou 8.610 unidades vendidas na Alemanha, enquanto a Leapmotor ficou com 3.536. Se formos olhar para o segmento dos elétricos, a diferença é gritante: 5.852 para a BYD contra 3.088 da Leapmotor. Nos híbridos plug-in, a BYD também saiu na frente, com 2.757 unidades em comparação a apenas 448 da concorrente. Esses dados, confirmados pela KBA, deixam claro que a BYD está na liderança.

Além disso, a BYD se destacou em comparação com outras marcas do grupo Stellantis. Por exemplo, a tradicional Alfa Romeo, que vendeu 5.226 unidades, ficou muito atrás, com apenas 140 elétricos e 34 híbridos plug-in. E a Jeep? A diferença entre os números de vendas da BYD e da Jeep é de apenas 278 veículos, o que já mostra uma competição acirrada.

A linha de produtos da BYD na Alemanha é bastante diversificada. Modelos como Dolphin, Atto 2, Seal, Sealion 7 e o robusto Tang estão por lá, além das versões híbridas DM-i. Já a Leapmotor se limita mais ao urbano T03 e aos SUVs B10 e C10, com planos de expandir para um novo hatch, o B05. Para quem gosta de variedade e inovação, a BYD está se mostrando uma opção mais atraente.

Filosa, segundo a BYD, pode ter se expressado de forma confusa ou se referindo a dados que ainda não foram tornados públicos. Mesmo assim, os números de vendas gerais falam por si. A BYD mantém uma vantagem considerável, tanto no total quanto nos segmentos de elétricos e híbridos plug-in.

Agora, quando olhamos para o cenário global, a diferença se torna ainda mais evidente. Só no primeiro semestre de 2025, a BYD vendeu impressionantes 2.145.954 veículos, enquanto a Leapmotor ficou com apenas 221.664 unidades. É uma disparidade que mostra a força da BYD no mercado internacional e os desafios que a Leapmotor enfrenta fora da China.

Vai ser interessante acompanhar como essa disputa vai evoluir, especialmente com mais declarações e estratégias de marketing surgindo. Com o tempo, as vendas nos mercados de exportação vão indicar quem realmente vai conseguir firmar uma posição fora do seu país de origem.