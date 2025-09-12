Consumidor pode exigir indenização por danos de apagão

Apagões e quedas de energia são parte da rotina de muitos brasileiros e trazem uma série de problemas. Além do incômodo imediato, essas interrupções podem causar prejuízos consideráveis. Imagine perder sua geladeira cheia de comida, ou até mesmo danificar aparelhos como televisão e computador. A boa notícia é que se você teve eletrodomésticos queimados por esse motivo, não precisa arcar com os prejuízos sozinho. A legislação brasileira assegura que as concessionárias de energia elétrica têm a obrigação de ressarcir integralmente esses danos.

E tem mais: em casos mais complicados, você pode ainda reivindicar indemnização por danos morais. Isso é especialmente válido quando uma queda de energia impacta atividades essenciais ou causa constrangimento.

O que diz a lei e a ANEEL

Esse direito de reparação está previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que define as regras do setor elétrico no Brasil.

Aqui vão alguns pontos importantes:

Se seus aparelhos queimarem por uma variação de energia, você tem até 5 anos para solicitar o ressarcimento à concessionária.

para solicitar o ressarcimento à concessionária. A distribuidora tem o compromisso de realizar uma vistoria em até 10 dias e, se necessário, consertar, substituir ou indenizar em até 20 dias .

e, se necessário, consertar, substituir ou indenizar em até . Para eletrodomésticos essenciais, como geladeiras usadas para guardar medicamentos, o prazo de vistoria diminui para apenas 1 dia útil.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro: as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados durante a prestação do serviço, mesmo que não tenham culpa no ocorrido.

Decisões dos tribunais

A Justiça tem dado respaldo aos consumidores em várias situações:

Um caso em São Paulo resultou na condenação de uma concessionária que teve que indenizar uma família que perdeu alimentos e teve eletrodomésticos danificados devido à falta de energia.

Em Minas Gerais, um comerciante também conseguiu o ressarcimento por perdas de mercadorias após um apagão.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as concessionárias não podem se isentar da responsabilidade, a não ser em casos de força maior comprovada.

Esses precedentes mostram que, além de receber o valor do equipamento queimado, o consumidor tem o direito de ser compensado pelos transtornos.

Como pedir ressarcimento à concessionária

Solicitar o ressarcimento é bem direto, mas requer atenção aos prazos e à documentação:

Registrar o ocorrido: anotar a data e o horário da queda de energia. Solicitar o ressarcimento: você pode fazer isso pelo telefone, site ou diretamente na distribuidora de energia. Aguardar a vistoria: a empresa enviará um técnico para verificar o equipamento danificado. Entregar documentos: você deve apresentar a nota fiscal do aparelho e um laudo técnico, se necessário. Receber pagamento ou substituição: a concessionária tem até 20 dias para ressarcir você.

Se a resposta da empresa for negativa ou demorar, não hesite em recorrer à ANEEL, ao Procon ou até mesmo à Justiça, onde você pode também pedir infra-estrutura por danos morais.

Indenização por danos morais: quando é possível

Embora a devolução do valor do equipamento seja uma questão mais simples, os tribunais reconhecem danos morais em situações mais sérias, como:

Longos períodos sem eletricidade, que prejudicam atividades do dia a dia.

Perda de mercadorias em comércios, que pode afetar financeiramente o proprietário.

Situações que comprometam a dignidade do consumidor, como idosos ou pacientes que dependem de aparelhos médicos.

As indenizações podem variar, com valores que vão desde algumas centenas até milhares de reais, dependendo do caso.

O impacto social dos apagões

No Brasil, as falhas no fornecimento de energia ainda são um problema significativo, particularmente em áreas com infraestrutura deficiente. Dados indicam que, em 2023, os consumidores ficaram em média 10,5 horas por ano sem energia elétrica. Isso não só afeta a rotina, mas também o financeiro e a qualidade de vida das famílias.

Saber que você pode pedir um ressarcimento ou até uma indenização é uma forma de equilibrar essa relação, garantindo ao consumidor uma ferramenta de proteção contra falhas em serviços essenciais.

O direito de não ficar no prejuízo

Quando a energia cai e um eletrodoméstico se danifica, a primeira reação pode ser pensar que nada pode ser feito. Mas, pelo contrário, a lei é clara: é dever da concessionária arcar com os danos causados.

Utilizando os caminhos adequados, como os canais da ANEEL e do Procon, ou até mesmo a Justiça, você pode efetivamente exigir a reparação dos prejuízos e uma compensação justa pelo que enfrentou. Não deixe de buscar seus direitos.