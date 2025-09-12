WhatsApp lança tecnologia inspirada em Harry Potter para usuários

O WhatsApp acaba de trazer uma novidade bem interessante para quem usa iPhone: agora, você pode compartilhar Live Photos! Esse recurso permite que suas imagens se movam e ainda tenham som, tornando suas interações muito mais dinâmicas e divertidas.

Recentemente, na versão beta 25.24.10.72, lançada neste mês, essa funcionalidade chegou para dar um novo fôlego às conversas. É uma novidade que já está fazendo a cabeça dos fãs do Harry Potter, já que lembra bastante os quadros em movimento que vemos em Hogwarts.

Funcionalidade Live Photos no WhatsApp

As Live Photos capturam 1,5 segundos antes e depois do clique, resultando em uma imagem de três segundos com movimento e áudio. Antes, as mensagens eram limitadas a fotos estáticas ou GIFs, sem som. Agora, com essa nova possibilidade, você pode expressar muito mais emoção nas suas conversas.

Ao compartilhar uma Live Photo, quem recebe em um dispositivo Apple consegue reproduzir a imagem exatamente como no aplicativo Fotos do iOS. Assim, a vivacidade da foto é mantida, mesmo dentro do WhatsApp.

Compatibilidade entre iOS e Android

Um dos desafios enfrentados pelo WhatsApp foi garantir que esse recurso funcionasse fora do ecossistema da Apple. E a boa notícia é que agora os usuários de Android também podem aproveitar essas imagens dinâmicas. Quando uma Live Photo é enviada de um iPhone para um Android, ela se transforma automaticamente em motion photo, mantendo a experiência fluida.

Instruções para compartilhamento

Compartilhar Live Photos no WhatsApp é muito simples e segue o mesmo ritual de envio de imagens comuns. Ao enviar, a imagem aparece no chat com um selo especial. Assim que você toca nela, o movimento e o áudio se ativam, tornando a comunicação mais rica. Se preferir, também dá para enviar a imagem de forma estática, usando um botão logo ao lado da opção de envio em HD.

Essa novidade está sendo liberada aos poucos e deve chegar a todos os usuários de iPhone nas próximas semanas. Os testes para usuários de Android já começaram, mas ainda não há uma data confirmada para que a versão estável fique disponível para todos.