BYD registra recorde de vendas em julho e se aproxima da Jeep e Renault

A BYD deu um grande passo no Brasil, alcançando a oitava posição entre as marcas mais vendidas em julho. Foram impressionantes 9.692 veículos emplacados, superando gigantes como Honda, Nissan, Peugeot e Citroën. Um feito e tanto, não é mesmo?

Entre janeiro e julho, a montadora chinesa não ficou só parada: totais de 57.388 unidades vendidas mostram um crescimento de 48,5% em relação ao mesmo período do ano passado. É um ritmo acelerado que mostra como a empresa está se firmando no mercado brasileiro.

O bacana é que essa trajetória de sucesso não veio à toa. A BYD tem investido pesado na expansão da sua rede de concessionárias em todas as regiões do país. Atualmente, já são mais de 180 lojas em operação. Além disso, a variedade de modelos, do compacto elétrico Dolphin Mini a SUVs híbridos pensados para as famílias, faz com que a marca consiga atrair diferentes perfis de consumidores.

Só para ter uma ideia, em julho, além dos 9.692 emplacamentos, a marca viu um aumento de 18,7% comparado a junho, que teve 8.163 veículos vendidos. No acumulado do ano, a BYD já soma nearly 57.428 unidades emplacadas. As vendas estão realmente bombando!

No topo da lista geral, a Fiat se manteve forte com 50.596 veículos vendidos em julho, seguida pela Volkswagen e Chevrolet. A Toyota emplacou na quarta posição, mas a grande virada mesmo ocorreu no mercado de elétricos, onde a BYD acabou se destacando.

O Dolphin Mini, por exemplo, foi o modelo mais emplacado em julho, com 3.011 unidades. O tradicional Dolphin e o SUV Yuan Pro também mostraram força nas vendas, sendo este último uma das opções elétricas mais acessíveis do mercado. Entre janeiro e julho, o Dolphin Mini vendeu 16.232 unidades, enquanto seu “irmão maior” registrou 7.592 veículos comercializados.

Ainda temos o sedã esportivo BYD Seal, que alcançou 300 unidades vendidas, mostrando que a marca também faz questão de estar presente em modelos mais sofisticados. Ah, e se você quiser uma opção elétrica premium, o Volvo EX30 veio com tudo, emplacando 203 unidades e ganhando elogios pelo desempenho.

Essa movimentação no mercado é animadora e coloca a BYD como uma força a ser reconhecida no Brasil. Para quem é apaixonado por carros elétricos e busca modelos acessíveis, as novidades da marca são, sem dúvida, uma ótima pedida.