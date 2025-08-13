VW Virtus se destaca e Corolla continua forte entre sedãs médios

O segmento de sedãs no Brasil enfrentou um mês complicado em julho, respondendo por 8,6% dos 229.948 veículos emplacados, uma queda em relação aos quase 10% do mês anterior. Em números, foram 19.836 unidades vendidas, o que representa uma redução de quase 21% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Se a comparação for feita com junho de 2025, quando o total foi de 19.575 unidades, a evolução foi bem sutil—apenas 1,3% a mais.

E quem brilhou na liderança foi o VW Virtus, que abocanhou a primeira posição com impressionantes 3.863 emplacamentos, se consolidando como o modelo mais vendido por dois meses consecutivos e pela terceira vez em 2025. Aliás, essa foi a sua melhor performance desde dezembro de 2019, quando foram vendidos 4.069. Enquanto isso, o Chevrolet Onix Plus registrou uma queda significativa, com apenas 3.108 unidades vendidas, um baque de 36%. O Virtus, portanto, ultrapassa o Onix Plus em cerca de 3.600 carros no acumulado do ano. Pode ser que a versão reestilizada do Onix ajude a reverter essa situação até dezembro, mas só o tempo vai dizer.

Na parte dos compactos, como estão os concorrentes? O Hyundai HB20S, que estava em um belo destaque, vendeu 2.638 unidades e se manteve na terceira posição, enquanto o Fiat Cronos ficou em quarto, com modestos 1.894. O Honda City, que costuma ser bastante querido, viu sua popularidade se refletir em 1.565 emplacamentos, fechando o top 5.

Agora, quando falamos dos sedãs médios, o Toyota Corolla continua reinando com 3.170 unidades vendidas. Porém, mesmo com a liderança, esse número representa uma queda de quase 10% em comparação ao ano anterior. Na segunda posição, o BYD King segue firme, com um crescimento de 60% nos últimos 12 meses, contabilizando 964 emplacamentos.

Os grandes sedãs também estão na jogada, com o Honda Accord liderando com 18 vendas – uma alta de quase 95% em relação ao ano anterior. O VW Passat, com apenas 3 unidades, também estava presente, mas sem grandes destaques. Agora vale lembrar que o Porsche Panamera segue sem concorrência no segmento de luxo, para a tristeza de seus rivais. Com 37 unidades vendidas, ele é o campeão em vendas de sedãs grandes premium.

E ao olhar a tabela completa, vemos um cenário de competitividade bastante dinâmico no mercado, com algumas marcas se destacando e outras lutando para manter espaço. Se você é apaixonado por carros, esses números refletem não só tendências, mas as preferências dos motoristas brasileiros durante suas experiências ao volante. A cada modelo lançado e a cada período, novas surpresas estão sempre à vista.