Notícias

Tempestades espaciais afetam satélites de Elon Musk

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 49 minutos atrás
1 minuto de leitura
Como tempestades no espaço estão derrubando satélites de Elon Musk
Como tempestades no espaço estão derrubando satélites de Elon Musk

As mudanças no comportamento solar estão influenciando a quantidade de satélites que podemos observar no céu. O fenômeno, conhecido como máximo solar, acontece a cada 11 anos, e a próxima ocorrência está prevista para o final de 2024. Nesse período, o Sol provoca um aquecimento que pode afetar satélites em órbita terrestre, arrastando-os e tornando sua vida útil mais curta.

Recentemente, o Centro Goddard de Voos Espaciais da NASA analisou o impacto do Starlink, a constelação de satélites da SpaceX, criada por Elon Musk. Um dos principais pesquisadores desse estudo é o brasileiro Denny Oliveira, que, junto com sua equipe, tem investigado as chuvas geomagnéticas geradas por esse fenômeno solar.

As chuvas geomagnéticas podem reduzir a duração da missão de alguns satélites, levando à sua reentrada na atmosfera da Terra em períodos mais curtos, podendo chegar a apenas 10 dias. Denny Oliveira comentou em uma entrevista à revista New Scientist: “É a primeira vez na história que temos a reentrada de tantos satélites ao mesmo tempo. Em poucos anos, teremos a reentrada de satélites todos os dias.” Atualmente, cerca de 7 mil satélites da SpaceX estão em operação.

O que isso significa na prática? As reentradas de satélites estão se tornando cada vez mais frequentes. Entre 2020 e 2024, aproximadamente 523 satélites da SpaceX passaram pela reentrada atmosférica. O especialista Sean Elvidge, da Universidade de Birmingham, comentou que essas reentradas podem ter um efeito positivo, ajudando a reduzir o lixo espacial. Entretanto, essa dinâmica traz seus próprios desafios.

Denny alerta que alguns satélites podem não se desintegrar completamente durante a reentrada e, portanto, podem chegar até mais próximos da superfície. Isso levanta questões sobre a segurança e a necessidade de investigar como evitar ou minimizar esses eventos. Estudos adicionais são fundamentais para entender melhor os efeitos dessas atividades e garantir um ambiente espacial mais seguro no futuro.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 49 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Aprenda mais com esses 7 apps que especialistas recomendam, além da escola

Sete apps recomendados por especialistas para aprender mais

19 minutos atrás
Como expor mentirosos e manipuladores: 5 dicas sutis

Cinco dicas para identificar mentirosos e manipuladores

2 horas atrás
Ar gelado chega ao Brasil e derruba a temperatura nesta quarta-feira

Frio intenso atinge o Brasil e reduz temperaturas nesta quarta-feira

2 horas atrás
YouTube

Lixo de IA no YouTube e redes sociais: como solucionar o problema?

10 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo