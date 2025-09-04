BYD planeja vender 1 milhão de veículos fora da China até 2025

A BYD está com a mira firme em 2025 e planeja uma expansão global de deixar qualquer um de queixo caído. A montadora chinesa quer vender em torno de 1 milhão de veículos elétricos fora do seu território. Essa movimentação é bem estratégica, principalmente com a desaceleração do mercado interno e a necessidade de esvaziar o estoque nas concessionárias.

E não é só conversa. Nos primeiros sete meses do ano, a BYD já vendeu 2,45 milhões de carros mundialmente, um crescimento de 26% em relação ao ano passado. Apesar de julho ter mostrado uma leve desaceleração, a verdade é que a empresa continua com um pique impressionante.

A exportação se tornou uma peça chave nos planos da BYD. Só no primeiro semestre, mais de 472 mil veículos foram vendidos fora da China, e a meta é dobrar esse número até dezembro. É uma competição direta com outras montadoras chinesas, como SAIC e Chery, e a empresa parece pronta para o desafio.

Para facilitar esse avanço, a BYD tem montado fábricas em locais estratégicos como a Tailândia. Recentemente, enviou 900 modelos Dolphin para a Europa, evitando assim tarifas extras e garantindo flexibilidade para atender diferentes mercados. Para quem já enfrentou tarifas abusivas, essa é uma manobra que todo motorista apreciaria!

As vendas externas também estão mostrando que valem a pena. Cada carro vendido na Europa gera cerca de US$ 5 mil de lucro, muito mais do que os preços praticados na China. Isso reforça ainda mais a estratégia focada em aumentar a receita global da empresa.

Hoje, a BYD já atua em mais de 100 países e conta com fábricas no Uzbequistão e na Tailândia. Além disso, os planos de expansão incluem novas unidades na Turquia, Hungria e até no Brasil. O objetivo é claro: driblar barreiras tarifárias e se consolidar como um gigante no mercado de veículos elétricos. Com essa movimentação toda, é interessante ver como a presença da BYD no Brasil vai se desenrolar nos próximos anos.