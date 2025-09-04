Próximo pagamento do Pé-de-Meia: datas e valores confirmados

O Pé-de-Meia é um benefício super interessante para estudantes do ensino médio público no Brasil. Criado pelo Ministério da Educação (MEC), a ideia é estimular a frequência escolar, beneficiando principalmente as famílias de baixa renda.

Esse auxílio pode ser conferido de forma digital pela Caixa Econômica Federal. Você sabe como acessá-lo? Vamos entender melhor!

Como acessar o benefício

Para se qualificar para o Pé-de-Meia, o estudante precisa ter entre 14 e 24 anos e estar matriculado em uma escola pública. Aqueles que estão na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade entre 19 e 24 anos, também podem solicitar. É necessário ter CPF regular e estar inscrito no CadÚnico, com uma renda que não ultrapasse meio salário mínimo por integrante da família.

Uma das exigências é manter 80% de frequência na escola. A seleção dos beneficiários ocorre de forma automática, baseada no que consta no Cadastro Único e nas informações do MEC. Se você não for selecionado, o melhor caminho é procurar a secretaria da sua escola para entender o que aconteceu.

Agora, sobre as datas de pagamento, fique atento! Os estudantes que nasceram em janeiro e fevereiro receberão o benefício no dia 29 de setembro. Os aniversariantes de março e abril podem se alegrar, pois a data será 30 de setembro. Para quem faz aniversário em maio e junho, o valor cairá em 1º de outubro. Já os de julho e agosto podem conferir no dia 2 de outubro. Para setembro e outubro, a data é 3 de outubro, e, por fim, os nascidos em novembro e dezembro poderão acessar no dia 6 de outubro.

Vamos falar um pouco sobre como a grana é distribuída? O Pé-de-Meia contempla quatro modalidades de incentivo. Primeiro, há um bônus de R$ 200 logo no início do ano letivo, como um incentivo pela matrícula. Depois, se você mantiver 80% de frequência na escola, recebe mais R$ 200. Ao final de cada série finalizada, são creditados R$ 1.000. Por último, quem faz o ENEM também é recompensado com R$ 200, para apoiar a participação no exame. Você pode acompanhar tudo pelo Caixa Tem.

Essas informações são valiosas e podem fazer a diferença na sua educação!