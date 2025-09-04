Mudanças no visto geram preocupação entre brasileiros

Viajar para os Estados Unidos sempre trouxe seus desafios, mas agora ficar atento as novas regras de vistos é essencial. Recentemente, as exigências ficaram ainda mais rigorosas, especialmente para quem planeja visitar o país a turismo ou negócios.

Agora, a entrevista presencial no consulado virou uma obrigatoriedade para todos, incluindo crianças com menos de 14 anos e idosos a partir de 80 anos, que antes eram isentos dessa etapa. Essa mudança foi anunciada pelo Departamento de Estado dos EUA em julho e afeta cidadãos de todas as nacionalidades, brasileiros inclusos.

Porém, alguns grupos ainda conseguem evitar essa entrevista. Apenas quem solicita vistos diplomáticos e oficiais, funcionários de organizações internacionais e militares, assim como pessoas que estão renovando um visto que expirou há menos de um ano, não precisam passar por essa etapa. Mas atenção: para esses casos, a aplicação deve ser feita no país de nacionalidade ou residência. Além disso, o solicitante não pode ter problemas de elegibilidade e não deve ter tido um visto negado, exceto em situações que já tenham sido resolvidas.

Preço do visto para os EUA também vai aumentar

As novas regras vêm acompanhadas de um aumento nos custos. Uma taxa extra de US$ 250 (cerca de R$ 1.390) foi aprovada pelo Congresso dos EUA. Com isso, o valor total para obter o visto pode ultrapassar R$ 2.500. Essa cobrança chamada de “Taxa de Integridade do Visto” faz parte do pacote conhecido como “One Big Beautiful Bill”, que foi sancionado pelo ex-presidente Donald Trump. Mas há boas notícias: na verdade, em algumas situações, essa taxa pode ser reembolsada.

Ainda não foi divulgado quando essa nova taxa vai entrar em vigor, já que as informações não estão disponíveis no site oficial sobre vistos. No entanto, a expectativa é que ela passe a valer a partir de 1º de outubro, que é o início do ano fiscal nos Estados Unidos.