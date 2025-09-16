A Fazenda 17 estreia com 5,8 pontos de Ibope em SP

Nesta segunda-feira, 15 de setembro, a Record TV deu início à 17ª temporada de “A Fazenda”, com apresentação de Adriane Galisteu. O reality show rural, que é uma das grandes apostas da emissora para o entretenimento, voltou ao ar gerando expectativa, mas não conseguiu liderar a audiência.

Na Grande São Paulo, um importante mercado publicitário, o programa conquistou uma média de 5,8 pontos e atingiu um pico de 6,4. Esses números representam uma queda de cerca de 20% em relação à estreia da 16ª edição, que registrou 6,8 pontos na mesma faixa horária.

Em termos de audiência, a competição foi acirrada. Enquanto “A Fazenda 17” alcançou 5,8 pontos, o SBT ficou com 3,5 pontos. A Globo liderou com uma média de 10,4 pontos, impulsionada pelos programas “Estrela da Casa” e a parte inicial da “Tela Quente”. Apesar de garantir a vice-liderança para a Record, a diferença em relação à Globo foi significativa, com a emissora líder praticamente dobrando os índices da concorrente.

Após semanas de especulações, 26 participantes foram oficialmente confirmados. Entre eles, estão: Will Guimarães (DJ e modelo), Creo Kellab (ator), Matheus Martins (ator, modelo e DJ), Maria Caporusso (influenciadora e empresária), Saory Cardoso (ex-namorada de Marcello Novaes), Guilherme Boury (ator), Gabily (cantora) e Carol Lekker (miss bumbum 2022), entre outros.

“A Fazenda 17” é produzida pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e supervisão de Rodrigo Carelli, que comanda o núcleo de realities da Record. O formato mantém elementos que caracterizam o programa, incluindo provas de resistência, disputas por poder, a formação de roças e a disputa por um prêmio milionário.

A exibição do reality ocorre de segunda a sábado às 22h30 e aos domingos às 23h, logo após o “Domingo Espetacular”.