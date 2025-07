BYD King tem desconto de R$ 27 mil e é mais barato que Virtus

A BYD vem fazendo barulho no mercado brasileiro com uma novidade que pode atrair muitas atenções: o sedã híbrido plug-in BYD King GS acaba de ganhar um desconto de R$ 27 mil. Isso significa que, até 27 de julho, você pode levar esse carrão por R$ 164.900, bem mais em conta que o Volkswagen Virtus Exclusive, que parte de R$ 168 mil. Mas o mais interessante é que essa redução de preço traz uma nova perspectiva do que um sedã médio pode oferecer.

A disputa entre o BYD King GS e o Virtus não é só uma questão de preço. Aqui, estamos falando de motorização, tecnologia, espaço e segurança. Vamos entrar em mais detalhes para você entender os diferenciais deste modelo.

O que muda com o novo preço do BYD King GS

O desconto de R$ 27 mil é exclusivo para vendas no varejo, então não vale para taxistas, PCDs ou produtores rurais. Mesmo assim, com esse novo valor, o modelo se posiciona com força na categoria.

Por R$ 164.900, você leva pra casa um híbrido plug-in que combina motor a combustão e elétrico, somando até 209 cv de potência e impressionantes 32,2 kgfm de torque. E falando em cotidiano, a autonomia elétrica de 32 km é perfeita para quem leva uma rotina urbana, cobrindo bem a maioria dos trajetos sem precisar acionar o motor a combustão. Acredite, isso é um alívio em cidades cheias de trânsito.

O Inmetro também traz números empolgantes: o consumo é de 16,3 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada. Não tem como negar: o BYD King GS se destaca como um dos sedãs mais econômicos da sua categoria.

Dimensões e conforto de sedã médio

Com 4,78 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,71 metros, o BYD King GS se apresenta como um verdadeiro sedã médio. O espaço interno é generoso, acomodando confortavelmente cinco pessoas. Para quem faz viagens em família, o porta-malas de 450 litros é uma mão na roda.

Essa combinação de medidas garante estabilidade e boa ergonomia, proporcionando um passeio leve e agradável, mesmo em trajetos mais longos.

Tecnologia e equipamentos surpreendem

Se você é fã de tecnologia nos automóveis, vai adorar o que o King GS oferece. A versão dessa belezura inclui:

Central multimídia rotativa de 12,8 polegadas , compatível com Android Auto e Apple CarPlay

, compatível com Android Auto e Apple CarPlay Câmera 360º para manobras mais seguras

para manobras mais seguras Carregador de celular por indução

Banco do motorista com ajuste elétrico

Chave presencial com partida por botão

Ar-condicionado automático

Rodas de liga leve de 17 polegadas

Faróis e lanternas em LED

Seis airbags para segurança

para segurança Freio eletrônico com Auto Hold

Difícil encontrar tantos itens em sedãs abaixo de R$ 200 mil. O BYD King GS é uma verdadeira joia nesse aspecto.

Ficha técnica completa do BYD King GS

Aqui vão alguns detalhes importantes do King GS para você ficar por dentro:

Especificação Detalhe Tipo de tração Dianteira Potência combinada 235 cv Aceleração (0 a 100 km/h) 7,3 segundos Velocidade máxima 185 km/h Consumo energético 0,50 MJ/km Autonomia elétrica 32 km Motor elétrico 145 kW (325 Nm de torque) Motor a combustão 81 kW / 135 Nm Tipo de energia Híbrido plug-in Suspensão dianteira McPherson Suspensão traseira Barra de torção Freios Disco ventilado (dianteiro), disco (traseiro) Pneus 215/55 R17

E o Virtus Exclusive, ainda vale a pena?

O Volkswagen Virtus Exclusive vem equipado com motor 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque, acompanhado de um câmbio automático de seis marchas. É um carro que oferece desempenho respeitável, mas em termos de eficiência e proposta sustentável, o híbrido da BYD leva a melhor.

O Virtus ainda tem seus atrativos tecnológicos, como:

Central VW Play de 10,1″

Conectividade App-Connect

Ar-condicionado digital Climatronic

Carregador de celular por indução

Painel digital de 10,25″

Rodas de 18″

Seis airbags

Controle de tração e estabilidade

Volante multifuncional com paddle shifts

Se você prioriza uma dirigibilidade mais tradicional e um pós-venda estável, o Virtus ainda é uma boa opção. Porém, com o BYD King entregando mais por um valor mais baixo, a balança pode pender para o lado do híbrido.

BYD King já é destaque de vendas em 2025

A aceitação no mercado tem sido positiva. Em junho de 2025, o BYD King foi o quinto sedã híbrido mais vendido no Brasil, com 797 unidades emplacadas e 5,2% de participação na categoria. Isso mostra que a marca está conquistando espaço e reconhecimento por sua inovação.

Recentemente, o Fipe Carros fez um levantamento dos custos de manutenção do BYD King, levando em conta revisões, seguros e desvalorização. Vale a pena conferir os detalhes se você estiver pensando em adquirir esse modelo.

Vale mais do que aparenta

Com a promoção do BYD King GS, ele não só se torna mais acessível que o Virtus Exclusive, como também supera em potência, tecnologia e economia. Um ponto de atenção pode ser o histórico de pós-venda da marca, que ainda está sendo construído no Brasil.

Se você busca um sedã com design moderno, mecânica híbrida plug-in e uma lista rica de equipamentos por menos de R$ 165 mil, a oferta é bem atrativa. Há muito mais neste carro do que pode parecer à primeira vista.