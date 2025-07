Chevrolet Silverado e Equinox serão produzidos nos EUA; preço no Brasil subirá

A General Motors está dando um passo importante e resolveu transferir parte da produção de seus carros que hoje é feita no México para os Estados Unidos a partir de 2027. Entre os modelos que vão mudar de endereço, estão a famosa picape Chevrolet Silverado e o luxuoso SUV Cadillac Escalade. Essa decisão vem como uma resposta às tarifas altas que estão sendo planejadas pelo governo dos EUA, que podem chegar a 30% sobre veículos e peças importadas.

De acordo com informações do Automotive News, a GM quer evitar os custos extras que essas tarifas poderiam trazer. Imagine só o impacto no preço do carro se essas taxas forem aplicadas! A movimentação de nacionalizar parte da produção visa garantir que a fábrica possa operar sem esses custos indesejados.

E onde vão ser feitas essas mudanças? A produção da Silverado, da GMC Sierra e do Cadillac Escalade vai para a planta de Orion Assembly, em Michigan. Já o SUV Equinox será fabricado em Fairfax, no Kansas, e o Blazer em Spring Hill, no Tennessee. Esse movimento faz parte de um investimento de US$ 4 bilhões, que a GM está aplicando para aumentar sua capacidade produtiva nos Estados Unidos.

O que isso significa para nós, brasileiros apaixonados por carros? Bom, atualmente, a Silverado e o Equinox vêm do México, onde são fabricados. Essa origem garante algumas vantagens fiscais, como a isenção do imposto de importação, por meio de um acordo comercial. Mas, se esses carros forem fabricados nos EUA, os preços podem disparar aqui no Brasil devido à perda dessa isenção. Você já deve ter sentido na pele como a variação de preços afeta nossas escolhas ao comprar um carro!

Atualmente, a Silverado pode ser encontrada por cerca de R$ 573.590 e o Equinox, que chegou em uma nova geração em 2024, começa na faixa de R$ 285.490. Se a produção mudar, esses valores podem aumentar conforme essas tarifas forem aplicadas, como qualquer outro veículo importado.

Ainda não sabemos se a GM vai parar completamente a produção no México, mas essa mudança já gera preocupações sobre a oferta futura desses modelos no Brasil. A Chevrolet ainda não se manifestou sobre como tudo isso vai impactar os mercados fora dos EUA, mas já é hora de ficarmos atentos a possíveis aumentos de preço que podem aparecer à frente. Portanto, é sempre bom ficar de olho nas novidades do mercado, principalmente se você tem esses modelos em mente para a sua garagem!