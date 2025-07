Criadores de ‘South Park’ fecham acordo de US$ 1,5 bilhão com Paramount

Os criadores de “South Park”, a famosa série de animação da Comedy Central, chegaram a um acordo importante na última segunda-feira sobre os direitos de transmissão do programa. A Paramount vai adquirir os direitos de streaming global de “South Park” para disponibilizar a série em sua plataforma digital, Paramount+, pela primeira vez nos Estados Unidos.

O acordo, que envolve os criadores Trey Parker e Matt Stone através de sua produtora, a Park County, é avaliado em aproximadamente 300 milhões de dólares por ano. Isso significa que, ao longo de cinco anos, a Paramount pagará 1,5 bilhão de dólares apenas pelos direitos de streaming.

Essa quantia mantém “South Park” entre as franquias de TV mais valiosas do mundo. De acordo com os termos do acordo, a Park County se comprometeu a produzir 10 episódios novos a cada ano.

A Paramount estava ansiosa para trazer a animação de volta, uma vez que, em 2019, a série foi licenciada para a HBO Max, enquanto a plataforma da Paramount ainda estava em desenvolvimento. Essa decisão resultou em um “frio” para a Paramount+, que não teve acesso ao conteúdo. O contrato com a HBO Max expirou no final de junho.

Neste último semestre, a Paramount fez uma proposta para a HBO Max, permitindo que as duas plataformas compartilhassem os direitos de exibição, mas as negociações não avançaram, levando a Paramount a seguir sozinha nesse processo.

Ambas as partes estavam motivadas a fechar um acordo antes da estreia da 27ª temporada de “South Park” na quarta-feira, uma data que já havia sido adiada diante de discussões internas, enquanto a Paramount se prepara para ser vendida à Skydance Media, de David Ellison. Além disso, a Paramount e a Skydance estavam preocupadas com o impacto de uma possível crise de imagem quando Parker e Stone se apresentarem no evento Comic-Con, em San Diego, na quinta-feira.

Desde 2007, a Park County tem direito a quase metade da receita de streaming da série, devido a uma parceria com a Paramount chamada South Park Digital Studios. Essa divisão de receita permitirá que a Paramount recupere cerca de metade do valor que pagou pelos direitos de streaming.

As negociações se tornaram complexas devido à venda iminente da Paramount e a busca por um novo contrato para Parker e Stone, que queriam renovar o contrato anterior de 900 milhões de dólares que garantiria novos episódios até 2027. A equipe de Parker e Stone está buscando uma avaliação mais alta para a produção das novas temporadas. A Skydance, como parte do acordo com o conselho da Paramount, tem a palavra final em transações significativas.

Inicialmente, a Park County pediu um contrato de 10 anos, mas a Skydance preferiu um prazo mais curto, dada a incerteza do mercado televisivo. As negociações se tornaram tensas na semana passada, levando a Park County a considerar uma ação judicial contra a Paramount e a Skydance. No entanto, no final da semana, as negociações se restabeleceram e um acordo de cinco anos foi alcançado, com a aprovação da Skydance.

As discussões foram lideradas pelo advogado de longa data de Parker e Stone, Kevin Morris, e pelo CEO da Park County, Keith Pizzi, enquanto do lado da Paramount, Keyes Hill-Edgar, COO da unidade de redes de mídia, esteve à frente das negociações. Os executivos da Skydance, incluindo David Ellison e Jeff Shell, também tiveram papel ativo nas conversas para levar a série ao Paramount+. As empresas não se pronunciaram publicamente sobre o acordo na segunda-feira.