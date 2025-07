Nio anuncia chegada do SUV elétrico ES8 de terceira geração

A Nio decidiu apressar o lançamento da terceira geração do seu SUV elétrico, o ES8, para o outono de 2025. Em vez de esperar pelo tradicional Nio Day, que acontece no inverno chinês, a marca resolveu fazer o evento mais cedo e aproveitar o clima ameno. E adivinha só? Isso vai alinhar com a entrega dos primeiros modelos, o que é uma ótima notícia para quem está empolgado.

O Nio Day, além de comemorar o lançamento, vai ter um toque especial: com temperaturas agradáveis, fica muito mais prazeroso realizar eventos ao ar livre. E, claro, isso também abre mais opções de locais para a festa. A ideia é simples – fazer tudo fluir melhor e deixar os entusiastas da Nio ainda mais empolgados!

Falando sobre o novo ES8, ele vem com um visual repaginado. Construído na nova plataforma NT3 – a mesma do sedã ET9 – o SUV traz entradas de ar menores e faróis maiores, tudo com um design mais limpo, sem aqueles plásticos nas caixas de roda. Agora, ele está maior, medindo impressionantes 5,28 metros de comprimento, com um entre-eixos de 3,13 metros. Para quem adora espaço, essa é uma ótima notícia!

E para quem gosta de potência, essa belezura vai ter tração integral e dois motores, oferecendo até 697 cv. A velocidade máxima é de 220 km/h, ideal para quem curte sentir a adrenalina na estrada. O interior não fica atrás, com opções de seis ou sete lugares, perfeitas para a família ou para a galera que ama uma road trip.

Um dos maiores destaques do ES8 é a tecnologia que vem embarcada. Ele terá uma bateria NMC com um sistema de troca rápida. Pense bem: vai ser possível recuperar até 250 km de autonomia em apenas 5 minutos! E se você precisar trocar a bateria, isso pode ser feito em cerca de 3 minutos. Para quem já enfrentou longas esperas em carregadores, isso é música para os ouvidos.

Os preços ainda não foram revelados, mas o modelo atual gira em torno de 498 mil e 598 mil yuan – o que dá cerca de 69 mil a 83 mil dólares. Espera-se que os novos valores fiquem por aí.

Essa antecipação do lançamento vem em um momento crucial para a Nio. As vendas do ES8 caíram bastante, com apenas 2.270 unidades vendidas entre janeiro e maio de 2025. Isso deixou claro que uma renovação era mais que necessária.

Mas não é só isso: a Nio também está vendo um aumento nas vendas gerais, com um crescimento de 17,5% em junho. Isso indica que a procura pelos modelos mais modernos e tecnológicos da marca está aumentando.

Desde 2017, o Nio Day tem sido uma referência para os lançamentos da empresa, reunindo fãs e investidores. E o ES8, como estrela da nova edição do evento, promete continuar essa tradição de inovações e celebrações.